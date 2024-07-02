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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 08:43
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 08:44
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BM: İsrail’in çağrısı, kitlesel yerinden edilmeye yol açacak

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus’taki binlerce kişiden bölgeyi boşaltmalarını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: İsrail’in çağrısı, kitlesel yerinden edilmeye yol açacak

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) – Filistin, X sosyal medya hesabından, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’taki “boşaltılması” çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

OHCHR, “Binlerce kişinin Han Yunus’tan tahliye edilmesinin istenmesinden son derece endişe duyuyoruz. Bu, muhtemelen büyük kitlesel yerinden edilme, acılar ve aile ayrılıklarına yol açacak” dedi

Açıklamada, bu durumun, nüfusun gıda, su, barınak ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda ciddi eksikliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda yoksunluk yaşıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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