BM: İsrail’in Beyrut’taki hastane saldırısı dehşet verici

Türk, İsrail'in Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresini hedef alan saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail tarafından Refik Hariri Devlet Hastanesi yakınında gerçekleşen saldırı dehşet verici" diyen Türk, saldırının 4'ü çocuk en az 18 kişinin ölümüne ve 60 kişinin yaralanmasına yol açtığını bildirdi.

Türk, sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini de vurguladı.

Askeri operasyonların yürütülmesinde sivil can kayıplarını, onların yaralanmasını ve sivil nesnelere verilen zararı önlemek ve en aza indirmek için tüm önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizen Türk, "Hastaneler, ambulanslar ve sağlık personelleri; yaralılar ve hastalar için hayat kurtarma işlevi nedeniyle uluslararası insancıl hukuk kapsamında özel olarak korunuyor" dedi.

Türk, BM'nin çatışmaların derhal durdurulması çağrısını tekrarlayarak, tüm taraflara seslenerek sivillerin korunmasının mutlak en büyük öncelik olması gerektiğini kaydetti.

Lübnan’daki İsrail saldırılarında 19 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, dün gece Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye ilçesinin merkezindeki Kessar Zater Mahallesi'nde konut ve ticari komplekslere düzenlediği hava saldırısı sonucu 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail savaş uçaklarının, ülkenin doğusundaki Hirmil'in ilçe merkezinde bir mahalleye düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının güneydeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haris kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 2, Sayda ilçesine bağlı Tuffahata kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında da 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Haberde, İsrail'in doğudaki Baalbek ilçesine bağlı Nebi Şit kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

(AS)