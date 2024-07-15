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HABER
Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2024 17:56
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2024 18:02
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BM: İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştu

Molozların kaldırılmasının maliyetinin ise 500 milyon dolardan fazla olacağı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 40 milyon ton moloz oluştuğunu, molozların tamamının kaldırılmasının 15 yıldan fazla süreceğini bildirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sosyal medya hesabından, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de oluşan yıkıma ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştuğuna, bunun kaldırılmasının 15 yıldan fazla sürebileceğine işaret edildi.

"Ölümcül tehditler oluşturuyor"

Molozların kaldırılmasının maliyetinin ise 500 milyon dolardan fazla olacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada ayrıca, enkazların patlamamış mühimmat ve zararlı maddeler içerebileceğine ve bu durumun Gazze'deki Filistinliler için ölümcül tehditler oluşturduğuna dikkati çekildi.

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(EMK)

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/haber/israil-ordusu-gazze-de-iki-evi-bombaladi-10-olu-297478
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/haber/israil-kassam-tugaylari-liderinin-hedef-alindigini-savundu-297467
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/haber/israil-gazzede-guvenli-bolgeyi-vurdu-en-az-90-olu-297466
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/haber/israil-in-filistinlileri-goce-zorlamasi-travmalara-neden-oluyor-297458
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11 Temmuz 2024
/haber/israil-gucleri-bati-seria-da-15-filistinliyi-gozaltina-aldi-297385
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/haber/israil-den-gazzeye-yogun-saldirilar-binlerce-filistinli-kentin-kuzeyine-kaciyor-297266
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/haber/bati-seriada-9-bin-550-filistinli-gozaltina-alindi-297227
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/haber/filistin-eylem-komitesinden-cagri-7-temmuzda-abd-baskonsolosluguna-yuruyoruz-297197
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