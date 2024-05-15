BM: İsrail, Refah’a saldırılarını artırdı, yardımların girişini engelliyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) raporunda Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail saldırılarının sivil can kayıplarına, yerinden edilmelere ve altyapının zarar görmesine sebep olduğuna dikkat çekilen raporda, İsrail ordusunun, Gazze kenti, güneydeki Refah'ın doğusu ve Refah ile Kerem Ebu Salim Sınır Kapıları çevresinde kara saldırılarının genişlemeye devam ettiği kaydedildi.

189 BM çalışanı öldürüldü

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen UNRWA çalışanı sayısının 189'a yükseldiği belirtildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine değinilen raporda, a​​​​​rtan ihtiyaca rağmen, insani yardım kuruluşlarının başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere savunmasız kişilere erişiminin sürekli engellendiği aktarıldı.

32 yardımın 9’una onay

İsrailli yetkililerin 1-9 Mayıs'ta Gazze'nin kuzeyi için planlanan 32 insani yardım çalışmasından yalnızca 9'unu kolaylaştırdığı belirtilen raporda, İsrail makamlarının, 5 insani yardım çalışmasını doğrudan reddettiği, 11'ine engel olduğu ve 7'sinin de lojistik engeller sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Aynı tarihte Gazze'nin güneyinde koordinasyonun gerekli olduğu bölgelerde İsrail'in, 46 yardım çalışmasından 25'ini kolaylaştırdığı, 9'unu reddettiği, 3'ünü engellediği ve 9'unun da lojistik problemler sebebiyle iptal edildiği ifade edildi.

Raporda, "İsrail'in Refah'taki askeri harekatı yardım kuruluşlarının kritik insani yardım malzemelerini Gazze'ye getirme kapasitesini doğrudan etkiliyor" dendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Acil ve etkili uluslararası eylem çağrısı

Ürdün, Mısır ve Irak, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki saldırılarını durdurması için acil ve etkili uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Bahreyn'in başkenti Manama'da 33. Arap Birliği Zirvesi çerçevesinde üçlü toplantı düzenledi.

Toplantıda, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra özellikle Gazze'ye yönelik şiddetli İsrail saldırıları ve bu saldırıların neden olduğu benzeri görülmemiş insani felaketi durdurmak için gösterilen çabalar ele alındı.

Dışişleri Bakanları ayrıca uluslararası toplumun İsrail'in Refah'taki saldırılarını durdurmak için acil ve etkili bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkes müzakeresi Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı aldı. İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattı Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdi. İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)