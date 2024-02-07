BM: İsrail'in tahliye edilmesini istediği yerler Gazze'nin üçte ikisi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze'de “tahliye edilmesini” istediği yerlerin yüz ölçümünün 246 kilometrekareye ulaştığını açıkladı.

Açıklama göre, bu alan, yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip Gazze'nin yüz ölçümünün üçte ikisini oluşturuyor.

OCHA, İsrail'in tahliye edilmesini istediği yerlerde 7 Ekim'den önce 1,78 milyon Filistinlinin ikamet ettiğini, bunun da Gazze'nin nüfusunun yüzde 77'sine denk geldiğini belirtti.

İki kez yerlerinden edildiler İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den sonra Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden "güvenli olduğunu" iddia ettiği güney ve orta kesimlere gitmelerini istemişti. Saldırılar nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler zorla yerlerinden edildi. İsrail ordusu, Aralık 2023'te daha önce "güvenli olduğunu" ileri sürdüğü güneydeki Han Yunus ve Gazze'nin orta kesimlerine de kara saldırıları başlattı. Bu saldırıların ardından kuzeyde zorla yerinden olan Filistinlilerin de aralarında olduğu binlerce sivil tekrar sığındıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

“Çatışmalar büyük çapta sivil can kaybına neden olabilir”

OCHA Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yoğunlaşan çatışmaların büyük çapta sivil kayıplarına neden olabileceğini belirterek, "Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Laerke, İsrail'in saldırıları altındaki Refah kentindeki duruma ilişkin değerlendirmesinde, kente karadan saldırılar neticesinde yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin uyarıda bulundu ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca, yoğun nüfuslu bölgelerin ayrım gözetmeksizin bombalanmasının "savaş suçu" anlamına gelebileceğini söyledi.

Laerke, "Açık konuşmak gerekirse, bu durumda Refah'ta yoğunlaşan çatışmalar büyük çapta sivil can kaybına neden olabilir. Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Refah kenti Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon Filistinli yerinden edildi. Yerinden edilenlerin büyük kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı. İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşmış durumda. Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti. Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi. İsrail güçleri, halihazırda Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)