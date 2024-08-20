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Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 08:50
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 08:52
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BM: İsrail'in son tahliye kararıyla 13 bin 500 Filistinli yerinden edildi

BM Sözcüsü Dujarric, “Tahliye emri verilen yeni bölgeler 5 okul binası, 14 su sanitasyonu ve sağlık tesisi ile 2 sağlık bakım merkezi ve 5 tıbbi nokta da dahil olmak üzere 10 sağlık merkezini kapsıyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: İsrail'in son tahliye kararıyla 13 bin 500 Filistinli yerinden edildi
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı, Gazze’deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Dujarric, "Meslektaşlarımız, tekrarlanan yerinden edilme dalgalarının, aşırı kalabalık, güvenlik, çökmekte olan altyapı, aktif düşmanlıklar ve sınırlı hizmetler gibi sorunlarla birleşmesiyle, halihazırda bir felaket olan Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirdiği konusunda uyardı" dedi.

10 sağlık merkezi de tahliye edildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine dayanarak, İsrail'in 16 Ağustos'ta açıkladığı tahliye kararından, 13 bölgede yaklaşık 13 bin 500 kişinin kötü etkilendiğini kaydeden Dujarric, bu bölgelerin aynı zamanda El-Megazi Mülteci Kampı ve birkaç mahalleyi kapsadığını belirtti.

Dujarric, "Tahliye emri verilen yeni bölgelerin 5 okul binası, 14 su sanitasyonu ve sağlık tesisi ile 2 sağlık bakım merkezi ve 5 tıbbi nokta da dahil olmak üzere 10 sağlık merkezini içerdiğini gösteriyor" diye konuştu.

Gazze’nin yüzde 86’sı tahliyeden etkilendi

"Ekim ayından bu yana yaklaşık 314 kilometrekarelik Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sı tahliye emri altına alındı" diyen Dujarric, İsrail'in Filistinlileri yönlendirdiği El-Mevasi bölgesindeki insan yoğunluğunun kilometrekare başına 30 binin üstüne çıktığını söyledi.

Dujarric, bu oranın 7 Ekim 2023 öncesinde 1200 civarında olduğunun altını çizdi.

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Gazze'de sürekli yerinden edilen Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor. BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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