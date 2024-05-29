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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 08:17
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024 08:48
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BM: İsrail'in Refah saldırısında en az 200 kişi öldü

UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, Refah’a düzenlenen operasyonda 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
BM: İsrail'in Refah saldırısında en az 200 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, New York'taki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

1 milyon kişi yerinden edildi

6 Mayıs'ın ardından 1 milyondan fazla kişinin Gazze'nin güneyindeki Refah'tan ayrıldığını aktaran Touma, yerinden edilmenin halen sürdüğünü ifade etti. Touma, bu kişilerin daha önce birkaç kez yerinden edildiğini, bölgede yoğun bombardımanın sürdüğünü belirtti.

Touma, son 3 haftada sadece 200 yardım tırının geçiş yapabildiğine dikkati çekerek, "İnsanların ihtiyaçları çoğalırken bu denizde damla" değerlendirmesinde bulundu.

“Gazze'de her yerde ölüm var”

Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırılara ilişkin ekiplerinden ve uluslararası tıp hizmeti veren kaynaklardan edindikleri bilgileri aktardı.

26 Mayıs'taki saldırılar sonrasında can kaybının çok yüksek olduğunu öğrendiklerini aktaran Touma, aralarında kadınlar ve çocukların bulunduğu en az 200 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Touma, "Gazze'de her yerde ölüm var" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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Bugün 10:48
/haber/hamastan-bmgkya-cagri-295884
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Bugün 10:30
/haber/almanya-basbakani-scholz-israil-uluslararasi-hukuka-saygi-gostermeli-295881
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