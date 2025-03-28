ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 15:45
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 15:51
2 dk Okuma

BM: İsrail hava saldırılarında yüzlerce çocuk ve sivil öldürüldü

UNOCHA Sözcüsü Jens Laerke, “Gördüğümüz savaş eylemleri vahşet suçlarının ayırt edici özelliklerini taşıyor,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: İsrail hava saldırılarında yüzlerce çocuk ve sivil öldürüldü
*UNOCHA Sözcüsü Jens Laerke (Fotoğraf: UN Photo)

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail’in kısıtlamaları ve saldırılarının ardından Gazze’deki ateşkesin son bulduğunu hatırlatan Laerke, insani yardım stokunun çok düşük seviyelere düştüğünü bildirdi.

Laerke, “Gördüğümüz savaş eylemleri vahşet suçlarının ayırt edici özelliklerini taşıyor. 10 gündür insan hayatına ve onuruna karşı duyarsız bir saygısızlığa tanıklık ediyoruz,” dedi.

Saldırıların, siviller üzerindeki hasarına işaret eden Laerke, “Hastaneler bir kez daha savaş alanı. Hastalar yataklarında öldürüldü. Ambulanslara ateş açıldı ve ilk müdahale ekipleri öldürüldü. İsrail hava saldırılarında yüzlerce çocuk ve sivil öldürüldü,” diye konuştu.

İsrail’in tahliye talepleri nedeniyle son günlerde 142 binden fazla insanın yerinden edildiğini hatırlatan Laerke, birçoğunun ikinci veya üçüncü kez yerinden edildiğini dile getirdi.

İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan bu yana 830 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan bu yana 830 Filistinli hayatını kaybetti
26 Mart 2025

“Tahliye emirleri Gazze’nin yüzde 18’ini kapsıyor”

Laerke, “Gazzelilerin gidecek güvenli bir yer ve hayatta kalma imkânı yok. Tahliye emirlerinin artık Gazze topraklarının yüzde 18’ini kapsıyor ve her geçen gün büyüyor. Tamamen kesilen insani erişim nedeniyle ateşkes sırasında kaydedilen ilerleme tersine döndü. Daha önce olduğumuz yere geri döndük. Bu defa durum, tedariklerin girişinin tamamen durdurulması nedeniyle daha kötü,” diye konuştu.

Filistin halkının toplu olarak cezalandırıldığının altını çizen Laerke, “Uluslararası hukuk açık ancak rapor üstüne rapor yayınladığımız uyarılar, insanlığın en temel ilkelerine karşı tam bir saygısızlık olduğunu ortaya koyuyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Laerke, BM Dünya Gıda Programı’nın (WFP) son güncellemesine göre, ajansın Gazze’de yaklaşık 5 bin 700 ton gıda stokunun kaldığını ve bunun en fazla iki hafta yeteceğini söyledi.

WFP ve gıda güvenliği sektöründeki ortaklarının, sınır geçişleri açılması halinde ulaştırılmaya hazır 85 bin tondan fazla gıda ürününün Gazze dışında beklediğini kaydeden Laerke, WFP’nin, kuşatma altındaki Gazze’de yaklaşık 1,1 milyon insanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için ayda 30 bin ton gıdaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Laerke, Gazze’deki gıda ve yakıt fiyatlarının çok fazla arttığına da işaret etti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu Filistin-İsrail Savaşı Birleşmiş Milletler Gazze Şeridi
ilgili haberler
İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan bu yana 830 Filistinli hayatını kaybetti
26 Mart 2025
/haber/israilin-ateskesi-bozdugu-18-marttan-bu-yana-830-filistinli-hayatini-kaybetti-305869
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir BM personeli ve 70 kişi öldü
20 Mart 2025
/haber/israil-in-gazze-ye-duzenledigi-saldirilarda-bir-bm-personeli-ve-70-kisi-oldu-305618
İsrail'den Gazze'ye geniş çaplı hava saldırıları: En az 404 kişi hayatını kaybetti
18 Mart 2025
/haber/israil-den-gazze-ye-genis-capli-hava-saldirilari-en-az-404-kisi-hayatini-kaybetti-305510
İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu
3 Mart 2025
/haber/israil-gazze-seridi-ne-insani-yardim-girisini-durdurdu-305041
GENEL SEKRETER ANTÓNIO GUTERRES'İN RAPORU
BM: "Gazze'nin yeniden inşası için en az 53 milyar dolar gerek"
12 Şubat 2025
/haber/bm-gazze-nin-yeniden-insasi-icin-en-az-53-milyar-dolar-gerek-304469
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail’in ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan bu yana 830 Filistinli hayatını kaybetti
26 Mart 2025
/haber/israilin-ateskesi-bozdugu-18-marttan-bu-yana-830-filistinli-hayatini-kaybetti-305869
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir BM personeli ve 70 kişi öldü
20 Mart 2025
/haber/israil-in-gazze-ye-duzenledigi-saldirilarda-bir-bm-personeli-ve-70-kisi-oldu-305618
İsrail'den Gazze'ye geniş çaplı hava saldırıları: En az 404 kişi hayatını kaybetti
18 Mart 2025
/haber/israil-den-gazze-ye-genis-capli-hava-saldirilari-en-az-404-kisi-hayatini-kaybetti-305510
İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu
3 Mart 2025
/haber/israil-gazze-seridi-ne-insani-yardim-girisini-durdurdu-305041
GENEL SEKRETER ANTÓNIO GUTERRES'İN RAPORU
BM: "Gazze'nin yeniden inşası için en az 53 milyar dolar gerek"
12 Şubat 2025
/haber/bm-gazze-nin-yeniden-insasi-icin-en-az-53-milyar-dolar-gerek-304469
Sayfa Başına Git