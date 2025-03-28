BM: İsrail hava saldırılarında yüzlerce çocuk ve sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail’in kısıtlamaları ve saldırılarının ardından Gazze’deki ateşkesin son bulduğunu hatırlatan Laerke, insani yardım stokunun çok düşük seviyelere düştüğünü bildirdi.

Laerke, “Gördüğümüz savaş eylemleri vahşet suçlarının ayırt edici özelliklerini taşıyor. 10 gündür insan hayatına ve onuruna karşı duyarsız bir saygısızlığa tanıklık ediyoruz,” dedi.

Saldırıların, siviller üzerindeki hasarına işaret eden Laerke, “Hastaneler bir kez daha savaş alanı. Hastalar yataklarında öldürüldü. Ambulanslara ateş açıldı ve ilk müdahale ekipleri öldürüldü. İsrail hava saldırılarında yüzlerce çocuk ve sivil öldürüldü,” diye konuştu.

İsrail’in tahliye talepleri nedeniyle son günlerde 142 binden fazla insanın yerinden edildiğini hatırlatan Laerke, birçoğunun ikinci veya üçüncü kez yerinden edildiğini dile getirdi.

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“Tahliye emirleri Gazze’nin yüzde 18’ini kapsıyor”

Laerke, “Gazzelilerin gidecek güvenli bir yer ve hayatta kalma imkânı yok. Tahliye emirlerinin artık Gazze topraklarının yüzde 18’ini kapsıyor ve her geçen gün büyüyor. Tamamen kesilen insani erişim nedeniyle ateşkes sırasında kaydedilen ilerleme tersine döndü. Daha önce olduğumuz yere geri döndük. Bu defa durum, tedariklerin girişinin tamamen durdurulması nedeniyle daha kötü,” diye konuştu.

Filistin halkının toplu olarak cezalandırıldığının altını çizen Laerke, “Uluslararası hukuk açık ancak rapor üstüne rapor yayınladığımız uyarılar, insanlığın en temel ilkelerine karşı tam bir saygısızlık olduğunu ortaya koyuyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Laerke, BM Dünya Gıda Programı’nın (WFP) son güncellemesine göre, ajansın Gazze’de yaklaşık 5 bin 700 ton gıda stokunun kaldığını ve bunun en fazla iki hafta yeteceğini söyledi.

WFP ve gıda güvenliği sektöründeki ortaklarının, sınır geçişleri açılması halinde ulaştırılmaya hazır 85 bin tondan fazla gıda ürününün Gazze dışında beklediğini kaydeden Laerke, WFP’nin, kuşatma altındaki Gazze’de yaklaşık 1,1 milyon insanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için ayda 30 bin ton gıdaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Laerke, Gazze’deki gıda ve yakıt fiyatlarının çok fazla arttığına da işaret etti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

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