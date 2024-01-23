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Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 08:24
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2024 08:26
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BM: İsrail, Gazze’ye insani yardımı engelliyor

“Rutin aşılama faaliyetlerinin aksaması ve bulaşıcı hastalıkların tedavisine yönelik ilaçların bulunmaması, hastalıkların yayılma riskini daha da artırıyor.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
BM: İsrail, Gazze’ye insani yardımı engelliyor
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, “İnsani yardım ekiplerimiz, İsrail'in, iletişim cihazları da dahil olmak üzere kritik ekipmanların ithalatına yönelik getirdiği kısıtlamaların, Gazze'nin herhangi bir yerinde güvenli ve etkili yardım operasyonlarını ciddi şekilde tehlikeye attığını bildiriyor” dedi.

BM'nin Gazze'nin kuzeyine yapacağı insani yardımların İsrail'in engellemesine takıldığını söyleyen Dujarric, "Ocak ayının ilk iki haftasında planlanan 29 teslimattan sadece yedisinin tamamen veya kısmen gerçekleştirilebileceğini" belirtti.

Susuzluktan 152 bin ishal vakası

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeterli su sağlanamadığı için Gazze'de 152 bin ishal vakası rapor ettiğini ve bu vakaların yarısından fazlasının 5 yaş altındaki çocuklarda görüldüğü bilgisini paylaştı.

Gazze'deki salgın hastalıklara dikkati çeken Dujarric, "Rutin aşılama faaliyetlerinin aksaması ve bulaşıcı hastalıkların tedavisine yönelik ilaçların bulunmaması, hastalıkların yayılma riskini daha da artırıyor" diye konuştu.

“Aşırı kalabalık hastaneler bombalanıyor”

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Gazze'de aşırı kalabalık hastanelerin bomba altında olduğunu ifade eden Griffiths, evlerin enkaza dönüştüğünü kaydetti.

Griffiths, güvenli olan alanların tehlikeli alanlara dönüştüğünü aktardı.

"7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik mezalimde azalma yok" diyen Griffiths, Gazze'de her saatte 2 annenin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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/haber/abd-gazzede-genel-bir-ateskesi-desteklemiyoruz-290919
İsrailli rehine yakınlarından “takas anlaşması” çağrısı
Bugün 12:23
/haber/israilli-rehine-yakinlarindan-takas-anlasmasi-cagrisi-290909
İsrail ordusu, Gazze’de 21 askerinin öldürüldüğünü açıkladı
Bugün 10:33
/haber/israil-ordusu-gazzede-21-askerinin-olduruldugunu-acikladi-290899
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Bugün 08:45
/haber/hamas-gecici-degil-daimi-ateskes-istiyoruz-290892
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/yazi/gazze-de-soykirim-290888
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/haber/israil-gazzede-cami-ve-mezarliklari-tahrip-etti-290840
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/haber/bm-gazze-de-oldurulen-yaklasik-25-bin-kisinin-yuzde-70i-cocuk-ve-kadin-290794
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