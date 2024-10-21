BM: İsrail, Gazze’nin kuzeyine insani yardım götürülmesine izin vermedi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kuşatma altında olduğunu belirtti.

Bölgedeki hastanelerin İsrail saldırılarına hedef olduğuna vurgu yapan Lazzarini, hastanelerin elektriksiz kaldığına ve yaralıların sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığına işaret etti.

Lazzarini, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle UNRWA'ya ait sığınma merkezlerindeki yoğunluğa dikkati çekerek, "UNRWA'nın sığınma merkezleri o kadar yoğun ki, yerinden edilmiş Filistinlilerin bazıları bu sığınma merkezlerinin tuvaletlerinde yaşamaya çalışıyor" dedi.

Gazze'nin kuzeyindeki kuşatma altındaki Filistinlilerin durumuna değinen Lazzarini, İsrail yönetiminin bölgeye ilaç ve gıda gibi kritik öneme sahip yardımların ulaştırılması amacını taşıyan insani misyonları engellediğini kaydetti.

Lazzarini, bölgeden gelen haberlere göre Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altında olan bölgelerden ayrılmaya çalışan Filistinlilerin öldürüldüğünü, cenazelerinin sokaklarda kaldığını ve yıkıntılar altında kalanların çıkarılması için sivil savunma ekiplerinin çalışmasına da izin verilmediğini belirtti.

UNRWA dahil insani yardım kurumlarının Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Lazzarini, "Askeri amaçlara ulaşmak için insani yardımların engellenmesi veya silah olarak kullanılması ahlaki pusulanın ne kadar düşük düzeyde olduğunun bir işareti" dedi.

Ölen ve yaralanan çocukları görüntüledi

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği katliamda ölen ve yaralanan çocukların bulunduğu yoğun bakım ünitesindeki kötü durumu videoya çekerek belgeledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi görüntüyü, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde durum felaket. Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye yoğun bakımın gerçekliğini ve çocukların (İsrail'in) hedefinde olduğunu anlatıyor" başlığıyla yayınladı.

Görüntülerde Ebu Safiye, İsrail'in Beyt Lahiya bölgesinde bir katliam gerçekleştirdiğini, buradan gelen vakaların çoğunu çocukların oluşturduğunu ve durumlarının kritik olduğunu ifade etti.

Telefonun kamerasıyla hastaneye getirilen Filistinli çocukların durumunu belgelemeye çalışan Ebu Safiye, yatakta yatan çocuklardan biri için "Bu çocuk göğüs kısmında bulunan, akciğerlere nüfuz eden ve karın içinde kalan şarapnel parçasından muzdarip" dedi.

Katliamdan sağ kurtulamayan bir çocuğu gösteren Ebu Safiye, “Bu çocuk kısa bir süre önce yaşanan katliamın bir parçası. Yaşını doldurmamışa benziyor. Kafatasının tabanında kırık ve hasar izleri var. Maalesef onu da hayata döndüremedik. O da ailesinin geri kalanı gibi kısa süre önce şehit oldu" diye konuştu.

Başka bir çocuğu gösteren hastane müdürü, "Bu çocuk da vücudunda yüzde 70'i aşan yanıklarla geldi ve şu anda durumu kritik" dedi.

Ebu Safiye, videoya "Durum tam anlamıyla felaket, gece yarısı yoğun bakımda durum böyle" diye son verdi.