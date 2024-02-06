BM: İsrail, Gazze’de açlığı “soykırım silahı” olarak kullanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarında sivillere yönelik orantısız güç kullandığını ve aynı zamanda açlığı da silah olarak kullanıp soykırım yaptığını söyledi.

Fakhri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana özellikle sivillerin gıdaya ve suya ulaşımını engellemek için saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti:

"İsrail, açıkça Gazze'deki tüm sivillerin gıdaya erişimini sistematik olarak engelliyor. BM insani yardım ekipleri, Gazze'de gıdaya ve suya ihtiyacı olan herkese ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu bildirdi. Bunun en büyük nedeni İsrail'in insani yardımları engellemesi."

“Gazze’nin dörtte biri açlık çekiyor”

İsrail'in Gazze'ye gıda ve su girişini engellemesiyle bölgede kıtlığın baş gösterdiğine dikkati çeken Fakhri, BM'nin son verilerinin Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin açlık çektiğini, geri kalanların ise yetersiz beslendiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Fakhri, temiz suya ve gıdaya erişimin bu kadar zor olduğu başka bir çatışma bölgesinin bulunmadığını dile getirerek, "İsrail, Gazze'nin gıda sistemini yok ediyor ve gıdayı, Filistin halkına karşı silah olarak kullanıyor. Gazze'de 2 milyon 200 bin kişinin aç olduğunu biliyoruz. Daha önce hiç bu kadar çok insanın tamamen aç bırakıldığını görmemiştik" dedi.

Sivil altyapı, hastaneler ve fırınlar hedef alındı

İsrail'in Gazze'yi 16 yıldır abluka altında tutmasının da gıdaya erişimde yaşanan sıkıntıların nedenlerinden olduğunu aktaran Fakhri, İsrail'in saldırılarında planlı olarak sivil altyapıyı, hastaneleri ve fırınları hedef aldığını anımsattı.

Fakhri, İsrail'in öncelikli hedefleri arasında Gazze'de gıda sistemini yok edip Filistinlilerin bölgeyi terk etmesi olduğunu vurgulayarak, İsrail'in insanların gıdaya erişim sağlayacağı tüm alternatif yolları kapatmak için uğraştığını belirtti.

“Gıda erişimini engellemek savaş suçu”

İsrail'in Gazzelilerin gıdaya erişimini engellemesinin savaş suçu olduğunun altını çizen Fakhri, "İsrail, Gazze'yi yaşanmaz hale getirdi. Bu açıkça bir savaş suçu çünkü sivil hedeflere yönelik ayrım gözetmeyen, orantısız saldırılar söz konusu. İnsan hakları terimleriyle ifade etmek gerekirse bu bir soykırım. Filistinliler sadece Filistinli oldukları için hedef alınıyor" görüşünü paylaştı.

“İsrail evlerin yüzde 60'ından fazlasını yok etti”

Fakhri, İsrail'in tarım arazilerini ve gıda işlenen işletmeleri vurduğunu, denize erişimi engellediğini söyledi:

"Son raporlar, İsrail ordusunun, kara saldırısı başladığı günden bu yana kuzey Gazze'deki meyve bahçeleri, seralar da dahil olmak üzere tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 22'sini ve ayrıca balıkçı teknelerinin yüzde 70'ini yok ettiği yönünde. Çoğu fırın, yakıt, su ve un eksikliğinin yanı sıra yapısal hasar nedeniyle faaliyet gösteremiyor. İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin evlerinin yüzde 60'ından fazlasını da yok etti. Bu da her türlü yiyeceği pişirme olanağını doğrudan etkiledi. Temiz suya erişimin azalması nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılması önemli ölçüde arttı."

“Gazze halkı yetersiz besleniyor” Fransız parlamenterlerden oluşan 16 kişilik heyet, "Gazze'de ateşkes sağlansın" çağrısıyla 3 Şubat'tan bu yana Mısır ve Refah Sınır Kapısı'na ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda heyet, dün akşam Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'de bir hastanede 2 hafta boyunca mesleklerini icra eden doktorlarla bir araya geldi. Heyette bulunan Boyun Eğmeyen Fransa Partisinden (LFI) Milletvekili Thomas Portes, X sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'nde görev alan söz konusu doktorlardan Pitti ile yaptıkları görüşmenin video kaydını paylaştı. Pitti, daha önce eski Yugoslavya ve Çad gibi kriz bölgelerine gittiğini ancak Gazze'deki halkın içinde bulunduğu duruma benzer bir şeye rastlamadığını anlattı. "Gazze halkı zaten çok zor bir durumda yaşıyor, yetersiz besleniyor" diyen Pitti, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bölgedeki faaliyetlerinin durması halinde, bunun Filistinlileri ölüme mahkum etmek anlamına geleceği değerlendirmesinde bulundu. Pitti, Gazze'deki açlık durumuna dikkati çekerek, "Filistinlilerin artık yemek yiyemediğini, dilenmek ve yemek aramak zorunda kaldığını" vurguladı.

“Çok ciddi su sıkıntısı çekiyoruz” İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde özellikle kuzey bölgelerinde içme suyuna ulaşmak için saatlerce kuyruklarda bekleyen Filistinliler, kirli ya da içmeye elverişli olmayan sularla hayatta kalmaya çalışıyor. AA’nın haberine göre, Filistinliler, su kaynaklarına ulaşmak için İsrail savaş uçakları ya da askerleri tarafından da hedef alınma endişesi altında uzun mesafeler katediyor. Buralarda uzun saatler bekleyen Gazzeliler, sonunda yalnızca birkaç litre kirli ya da içmeye elverişli olmayan suyla hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zağter Mahallesi sakinlerinden Mahmud Muhammed Salim, "Çok ciddi su sıkıntısı çekiyoruz. İsrail'in saldırıları nedeniyle Tel ez-Zağter'de su kuyuları kalmadı, su kuyularını ve altyapıyı yıktılar. Su bulmak için basit su kuyularına ulaşmak zorunda kalıyoruz" dedi. Günlük su ihtiyaçlarını karşılamak için 3 günde bir uzun mesafeler katetmek zorunda kaldıklarını ifade eden Salim, özellikle kuzey bölgelerinde ciddi su, un ve yiyecek sıkıntısı çekildiğini ve tüm dünyanın bundan haberdar olduğunu vurguladı. Filistinli Hüseyin el-Arbid de "Ciddi bir su krizi yaşıyoruz. Su hatları kesildiği ve mevcut su varilleri de saldırılarda parçalandığı için uzun mesafeler katediyoruz" dedi. Dünyaya "Gazze halkına yardım etme" çağrısında bulunan Arbid, Gazze'de su kuyusu açılmasını istediklerini belirterek, "Çocuklar, saatlerce su doldurmak için bekliyor. Burada durum çok kötü" diye konuştu.

UNRWA: Gazze'de temiz suya erişim sınırlı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Pazar günü yaptığı açıklamada, "İsrail'in devam eden acımasız bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nde temiz suya erişimin çok sınırlı olduğu" uyarısında bulunmuştu. "Su hayattır, Gazze ise susuz yaşıyor" açıklamasını yapan UNRWA ayrıca, "yardımların sınırlı bir şekilde yapılabilmesi ve İsrail saldırılarının altyapıyı tahrip etmesi nedeniyle Gazze'de insani krizin büyüdüğü ve binlerce savunmasız Gazzelinin hastalık riskiyle karşı karşıya kaldığını" belirtti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)