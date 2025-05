BM: İklim değişikliği 2050'ye kadar 80 milyon kişiyi daha açlığa itebilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, iklim değişikliğinin, 2050'ye kadar 80 milyon kişiyi daha açlığa itebileceğini bildirdi.

Türk, X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde her 10 kişiden 1'inin açlık yaşadığını belirtti.

"İklim değişikliği, 2050'ye kadar 80 milyon insanı daha açlığa itebilir," diyen Türk, bunun gıda eksikliğiyle ilgili olmadığını, gıdayı erişilemez, karşılanamaz ve sürdürülemez hale getiren sistemlerle ilgili olduğunu vurguladı.

Türk, "Eşitlik, sürdürülebilirlik ve insan hakları üzerine kurulu gıda ve arazi kullanım sistemlerine ihtiyacımız var," değerlendirmesinde bulundu.

Today, 1 in 10 people go hungry. By 2050, #climatechange could push 80M more into hunger.



This isn’t about lack of food—it’s about systems that make food inaccessible, unaffordable & unsustainable.



We need food & land use systems built on equity, sustainability & human rights.