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DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 11:21
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2024 11:25
3 dk Okuma

BM: İki haftada 250 binden fazla Filistinli yerinden edildi

OCHA yetkilisi Doughten, Et-Tabiin Okulu'na yapılan saldırı için, “İlk raporlar bunun, çatışmaların başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula yönelik gerçekleşen en ölümcül saldırılardan biri olduğunu gösteriyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Han Yunus kentinden bir kez daha taşınmak zorunda kalan Filistinliler yer alıyor
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de yaşanan son gelişmelerle ilgili konuşmasında, İsrail ordusunun hedef aldığı okullarla ilgili detaylara değindi.

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Lisa Doughten, Gazze Şehri'ndeki Et-Tabiin Okulu'na yapılan saldırı için, “Ne yazık ki bu, münferit bir olay değildi. İlk raporlar bunun, çatışmaların başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula yönelik gerçekleşen en ölümcül saldırılardan biri olduğunu gösteriyor” dedi.

Doughten, saldırının İsrail Ordusu tarafından "sabah namazı esnasında" gerçekleştirildiğinin altını çizerken, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısından "büyük dehşet duyduklarını" dile getirdi.

Ağustos ayında 6 okula saldırı

BM Direktörü, bu tür saldırıların "giderek artan bir sıklıkla gerçekleştiği" bilgisini paylaştı.

Gazze'de, 3-4 Ağustos tarihleri arasında 48 saat içinde üç ve 8 Ağustos'ta iki okulun İsrail ordusu tarafından vurulduğunu ifade eden Doughten, bunları 10 Temmuz'da Et-Tabiin Okulu'na yapılan saldırının takip ettiğini bildirdi.

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Doughten, "Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze'deki aralıksız şiddet şimdiye kadar yaklaşık 40 bin Filistinlinin ölümüne ve 90 binden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaklaşık 10 bin kişi kayıp ve enkaz altında gömülü oldukları düşünülüyor" dedi.

“Savaş hayatları, hayalleri ve gelecekleri yok ediyor”

BM yetkilisi Lisa Doughten, Gazze'deki yıkımı ve sürekli yenilenen tahliye emirlerini eleştirdiği konuşmasında, "Bu savaş hayatları, hayalleri ve gelecekleri yok ediyor" ifadesine yer verdi:

“Gazze'deki sağlık durumu kritikliğini koruyor ve sağlık sistemi zar zor yaralılara ve hastalara, doğum yapan kadınlara ve hızla yayılan hastalıklara karşı cesur ama sınırlı destek sağlıyor.”

“Konutların yüzde 60’ından fazlası tahrip edildi”

BM'nin son analizine göre, konut binalarının yüzde 60'ından fazlasının ve yol ağının yüzde 65'inin tahrip edildiğini belirten Doughten, "Sadece iki hafta içinde çeyrek milyondan fazla insan, çoğunlukla birden fazla kez olmak üzere yerinden edildi. Sivil halkın güvenliği için olduğu iddia edilen tahliye emirlerinin tam tersi sonuçlar verdiği açıkça görülüyor" diye ekledi:

“Gazze'de siviller için hiçbir koruma yok”

Doughten, "Tekrar etmekte fayda var: Gazze'de siviller için hiçbir koruma yok. Gazze'deki amansız kitlesel yer değiştirmenin yanı sıra binlerce Filistinli de ayrıldı ve daha fazlası da gitmeye çalışıyor" dedi.

İsrail'in yardımlar konusunda sürekli sorun çıkararak, sivillerin yeterli sağlık, gıda ve hijyen malzemelerine erişimini engellediğini aktaran Doughten, Güvenlik Konseyi Başkanına, "El Tabiin Mektebi'ndekine benzer daha kaç felaket yaşanmalı ki harekete geçilsin?" diye seslendi.

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(AS)

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