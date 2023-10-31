BM: Hastanelerin hedef alınması uluslararası insancıl hukukun ihlali

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Elizabeth Throssell, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Throssell, AA muhabirinin hastanelerin vurulasına dair sorusuna, “Koruma altındaki hastanelerin hedef alınması uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geliyor” yanıtını verdi.

Throssell, toplu cezalandırma uygulamasının da uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek Gazze'deki insanların bu sebeple temel gıda ve hizmetlere erişimini kaybettiğini hatırlattı.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı

İsrail ordusu dün gece Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenledi.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, AA muhabirine verdiği bilgide, Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söyledi, “İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin üçüncü ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açtı” dedi.

Hastanenin üçüncü katında çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Sukeyk, “Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı” diye konuştu.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi’nin doğusunda, İsrail ordusunun sabah saatlerinde karadan girip geri çekildiği bölgeye yakın bir yerde bulunuyor. Gazze Şeridi’nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane. Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin bombalamasına ilişkin, “Ülkemizin Gazze’de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı” dedi. Dışişleri Bakanlığı da hastaneye yapılan saldırıyı kınadı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarından derlediği bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresindeki evler de dün geceki bombardımanda İsrail uçaklarının hedefi oldu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)