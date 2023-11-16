BM: Hastaneler savaş sahası olmamalı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni basmasıyla ilgili konuştu.

İsrail, Gazze’deki Şifa Hastanesini hedef aldı

Gazze'de siviller ve sivil altyapıların hedef alınmaya devam edildiğini belirten Dujarric, “Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi, siviller ve sivil altyapılar korunmalıdır” dedi.

Dujarric, Filistinlilerin zorla yerinden edilmelerine de başından beri karşı olduklarının altını çizdi.

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Gazze'de önceliğin ateşkes olduğunu yineleyen Dujarric, talep edilen süre hakkında konuşmazken, insani yardımları tamamlamak için yeterli süre verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Uluslararası insancıl hukuk” hatırlatması

Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüleri gördüklerini aktaran Dujarric, bunların çok rahatsız edici olduğunu belirterek, taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısını yineledi.

Dujarric, BM'nin hastanede personeli olmadığını o yüzden gelen rapor ve haberlere baktıklarını belirterek, “Gördüklerimiz karşısında çok endişeliyiz” dedi.

Hastanelerin uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunduğunu belirten Dujarric, “Hastaneler savaş sahası olmamalı. Taraflar hastanede çatışmamalı. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmamalı” diye konuştu.

“Daha fazla yakıta ihtiyaç var”

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindikleri bilgiye göre, Mısır'dan 91 yardım tırının önceki gün giriş yaptığını ancak yakıt olmadığı için dağıtımın mümkün olmadığını söyledi.

Sadece Mısır'dan gelen yardımları almakta kullanmak için 25 bin litre yakıtın Gazze Şeridi'ne ulaştığını da anımsatan Dujarric, “Daha fazla yakıta ihtiyaç var. Kullanıma ilişkin getirilen kısıtlamalar da durumu zorlaştırıyor. Elektrik santralleri, sağlık tesisleri, temiz su, fırınların çalışması, yardım tırlarının dağıtımı için çok daha fazla yakıta ihtiyaç var. Yakıt bizim cankurtaran halatımız” değerlendirmesinde bulundu.

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(AS)