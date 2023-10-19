BM: Hastane saldırısı soruşturulmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “insanların çektiği korkunç acının azaltılması için Ortadoğu'da acil insani ateşkes” çağrısı yaptı.

Guterres, tüm bölgenin kaderi ve insanların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

İSRAİL’İN MEŞRU MÜDAFAA HAKKINA DEĞİNMEMİŞ ABD BMGK'de Brezilya'nın çatışmalara "ara verilmesi" önerisini veto etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, hastanenin İsrailli yetkililerin "boşaltın" çağrısından hemen bir gün sonra vurulduğuna dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyindeki Gazze oturumuna video konferans yoluyla bağlanan Griffiths, "Sadece geçmiş 11 günün vahşetine değil, endişeyle gelecek günlerde neyle karşılaşacağımıza odaklanıyorum" dedi.

Griffiths, Dünya Sağlık Örgütünün verdiği bilgiye göre, Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin İsrailli yetkililerin boşaltılması çağrısı yaptığı 20 hastaneden biri olduğunu söyledi.

Hastane saldırısıyla ilgili soruşturma

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, "BM, hastane saldırısına ilişkin soruşturmalara dahil olacak mı?" sorusunu yanıtladı.

BM'nin soruşturmaya dahil olup olmayacağına cevap vermek için henüz "erken" olduğunu dile getiren Haq, BM'nin soruşturma bağlamında atılacak adımları görmesi gerektiğini söyledi.

Haq, "Saldırıya ilişkin soruşturma gerçekleştirilmesi önemli" değerlendirmesinde bulundu.

2014'te BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bir okuluna düzenlenen saldırıyı BM'nin kimseden "rıza almadan" soruşturduğunun hatırlatılması ve yine böyle bir soruşturma niyeti olup olmadığının sorulması üzerine ise Haq, "Aceleci davranmak istemiyoruz. Açık olan şu ki bir soruşturma gerçekleştirilmesi gerekiyor. Düzenlemelere bakarak hareket edeceğiz" diye konuştu.

UCM soruşturma yürütüyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin'deki durumla ilgili soruşturma yürüttüğünü belirterek, bu kapsamda İsrail ve Filistin'deki güncel olaylarla ilgili bilgi sahibi olanların UCM Savcılık Ofisine (OTP) bildirimde bulunabileceğini belirtti.

UCM, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "UCM'nin Roma Statüsü uyarınca Savcılık Ofisi (OTP), mahkemenin yetki alanına giren suçlarla (savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve saldırı) ilgili olarak herhangi bir kaynaktan kendisine sunulan bilgileri analiz edebilir" diye yazdı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)