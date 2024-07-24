BM: Han Yunus’ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İsrail'in her bir "tahliye emrinin" insanların hayatını tekrar altüst ettiğine dikkati çeken Dujarric, aynı zamanda İsrail ordusunun saldırı öncesinde broşür atarak çok kısa sürede tahliye istemesinin riskleri artırdığının altını çizdi.

Gittikleri alanlarda altyapı yok

Dujarric, sadece 1 gün içinde 150 bin kişinin Han Yunus'ta yerinden edildiğini bildirdi. İnsanların yanlarına hiçbir şey alamadan kaçmak zorunda kaldığını kaydeden Dujarric, söz konusu kişilerin gittikleri alanlarda altyapı bulunmadığını da anımsattı.

UNICEF aracına saldırı

BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) ait 2 araca ateş açılması hakkında da konuşan Dujarric, saldırının kim tarafından düzenlendiğini bilmediklerini söyledi. Dujarric, sahadaki meslektaşlarının "adli soruşturma" yapamadığını, "çatışmalar arasında" görevlerini sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Han Yunus’ta 89 ölü, 263 yaralı, 68 kayıp Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in, güneydeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 89'a yükseldiğini, en az 263 kişinin yaralandığını, 68 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. İsrail ordusunun dün sabahtan bu yana 13 evi yıktığı, güvenli bölgedeki 190 ev ve binayı bombaladığı aktarılan açıklamada, kentin çeşitli bölgelerine 130 saldırı düzenlediği kaydedildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu. Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti. İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)