BM: Hamas’ın ateşkesi kabulü, kaçırılmaması gereken bir fırsat

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas’ın ateşkesi kabul etmesiyle ilgili, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat" dedi.

Daha önce yaptığı yazılı açıklamada İsrail ve Hamas'a anlaşma sağlanması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Guterres, " Refah'a kara saldırısı kabul edilemez" diye konuştu.

Guterres, Refah'a kara saldırısının korkunç insani sonuçları olacağını ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade etti.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. İsrail Savaş Kabinesi ise Refah kentine saldırılara devam etme kararı aldı.

FKÖ: ABD, ateşkes için baskı yapmalı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili öneriyi kabul etmesini memnuniyetle karşılayarak, "bu adımla topun artık İsrail sahasına atıldığını" söyledi.

Şeyh, Al Arabiya’ya yaptığı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesle ilgili maddeleri onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Gazze'deki yıkıcı savaşı durduracak anlaşma için ABD başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel güçlerin İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulundu.

Hamas'ın öneriyi kabul etmesinden memnuniyet duyduklarının ve bu yöndeki bir ateşkesi FKÖ olarak desteklediklerinin altını çizen Şeyh, Hamas'ın da öneriyi onayladığını detaylarıyla kendilerine resmi olarak ilettiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaşı durdurmak istemediğine" dikkati çeken Şeyh, "Gazze'ye yönelik savaşın Netanyahu'nun şahsı için kurtuluş ipi" olduğunu ifade etti.

Şeyh, saldırıların sona ermesinden sonra Filistin yönetiminin üstleneceği role ilişkin ise şunları söyledi: "Öncelikle saldırıların durması ve İsrail'in Gazze Şeridi'ni derhal terk etmesi gerekiyor. Bundan sonra da uluslararası toplumun önünde, Filistin yönetiminin tüm Filistinlilerle mutabakat içinde Gazze'ye dönmesinden başka seçenek yok."

Katar, bugün Mısır'a heyet gönderiyor

Katar Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, arabulucuların İsrail ve Hamas'a sundukları önerilere ilişkin Hamas'tan bir yanıt aldıklarını belirtti.

Hamas'ın yanıtını "olumlu" değerlendiren Ensari, "Katar heyeti, arabulucular üzerinden yapılan dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması için Salı sabahı Kahire'ye gidecek" dedi.

Ensari, müzakere turunun derhal başlayacak kalıcı bir ateşkesin yanı sıra esir takası ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani yardımların girişini sağlayacak anlaşmayla sonuçlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)