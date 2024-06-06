BM: Haiti'de 5 milyon kişi gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Haiti Ülke Direktörü Jean-Martin Bauer, BM günlük basın toplantısında Haiti’deki duruma dair açıklama yaptı.

Haiti'de şiddetin sürdüğüne işaret eden Bauer, siyasi krizin ülke nüfusunu etkilediğini ve büyük çaplı yerinden edilmeye neden olduğunu vurguladı.

360 bin Haitili yerinden edildi

Bauer, 360 bin Haitilinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, başkent Port au Prince'den sadece Mart ayında 100 bin kişinin ayrıldığını bildirdi.

Haiti genelinde 5 milyon kişinin akut gıda güvencesizliği koşullarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Bauer, 1,6 milyon kişinin ise acil gıda güvencesizliğiyle mücadele ettiğini aktardı.

Kasırga dönemi

Bauer, halihazırda Haiti'de kıtlık olmadığını ancak yardım sağlanmazsa riskin artacağının ve ihtiyaçların çok büyük olduğunun altını çizdi.

Kasırga döneminin Haiti için ilave risk teşkil eden bir dönem olduğunu belirten Bauer, insani yardım çalışanlarının özellikle bu sürece hazırlık yapması gerektiğine işaret etti.

Bauer, "Haiti'yi gündemde tutmaya devam etmeliyiz" dedi.

Dünyanın farklı yerlerindeki krizler nedeniyle Haiti'nin yeterli ilgiyi göremediğini aktaran Bauer, BM'nin yardım planının sadece yüzde 22 düzeyinde fonlandığını söyledi.

Bauer, WFP'nin ülkede hayat kurtarıcı yardımlarını sürdürmesi için 76 milyon dolara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Sudan, Gazze, Suriye, Haiti ve Yemen Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, dünya genelinde 300 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ifade etti. Griffiths, bazı krizlerin daha fazla gündemde kaldığını ya da yeni bir krizin diğerinin önüne geçtiğini belirterek kendisi 2021'de göreve başladığında odak noktasının Etiyopya olduğunu, sonra Afganistan'a geçtiğini ve Ukrayna'da savaşın başlamasıyla dikkatlerin oraya çekildiğini aktardı. Daha sonra da Sudan ve Gazze'deki durumun ana gündem maddesi olduğunu ifade eden Griffiths, diğer taraftan Suriye, Haiti ve Yemen gibi yerlerde durumun halen çok kötü olduğunu kaydetti. Griffiths, “Dünya, ben göreve başladığım 2021'den daha kötü bir durumda” dedi.

İklim değişikliği, yerinden edilme, yoksulluk Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu yıl 77'ncisi düzenlenen DSÖ'nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın gelecekteki salgın tehdidinin yanı sıra Gazze, Haiti, Sudan ve Ukrayna'daki çatışmalar ve güvensizlik gibi zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi: “Gelecekteki salgın tehdidi, pek çok tehditten yalnızca bir tanesi. Dünyamız pek çok başka zorlukla karşı karşıya, Gazze, Haiti, Sudan ve Ukrayna'da çatışmalar ve güvensizlik gibi. İklim değişikliği, yerinden edilme, yoksulluk, eşitsizlik ve kutuplaşma da bu tehlikelerin arasında yer alıyor. Aşılarını kaçırdıkları için ölen çocuklar, kolera, dang humması ve daha fazla hastalığın artan yükü de bu tehlikelerin arasında bulunuyor.”

(AS)