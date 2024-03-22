BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze için ateşkes tasarısı

ABD'nin Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylamaya sunulacak.

AA’nın haberine göre, karar tasarısında, ateşkesin, sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilirken "Hamas ve diğer aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiği" belirtiliyor.

İki devletli çözüm

Gazze'nin 1967'de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek veriliyor:

“Tüm taraflarda sivilleri korumak için acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sevkiyatı, çekilen acının azaltılması ve söz konusu ateşkesin geri kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte sağlanması önem taşıyor.”

Diplomatik çabaların artırılması talebi

Ateşkesin, çatışmaları kalıcı şekilde durdurmak için koşulların yaratılması bakımından fırsat olarak görülmesi gerektiği kaydedilen karar tasarısında, bu yönde diplomatik çabaların artırılması talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılan tasarıda, siviller ve sivil altyapının korunması ile insani yardım erişiminin sağlanması isteniliyor.

Gazze'de sivil halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıkılan karar tasarısında, bunun uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edeceği ifade ediliyor.

BMGK’deki tasarılar Gazze'deki durumla ilgili BMGK'nin seçilmiş 10 üyesinin de bir karar tasarısı hazırlığı bulunuyor. Bu metinde, Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep ediliyor. Tüm rehinelerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapılan karar tasarısında, aynı zamanda insani yardım dağıtımının genişletilmesi ve buna yönelik engellerin kaldırılması isteniliyor. BMGK'yi Gazze için kapalı oturumla toplayan Fransa da bir karar tasarısı hazırlığında. Fransa’nın tasarısı kalıcı ateşkese odaklanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)