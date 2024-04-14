BM Güvenlik Konseyi bugün toplanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı, bölgede saldırganlığın derhal son bulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarıyla ilgili yazılı açıklamasında, “İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e yönelik kapsamlı saldırısıyla ortaya çıkan ciddi gerilimi şiddetle kınıyorum. Bu düşmanlıkların derhal son bulması çağrısında bulunuyorum” dedi.

“Gerilimin bölgeye yayılması tehlikesi”

Son saldırılarla Ortadoğu'daki gerilimin bölgeye yayılmasının ciddi bir tehlike olduğuna işaret eden Guterres, “Tüm taraflara, Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara yol açabilecek herhangi bir adımdan sakınmaları için sükunet çağrısında bulunuyorum” dedi.

BM Genel Sekreteri, ne Ortadoğu'nun ne de dünyanın yeni bir savaşı kaldırabileceğini ekledi.

BMGK bugün toplanıyor

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdiğini bildirdi: “Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim.”

İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu öne süren Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savundu.

Çağrının ardından BMGK'den yapılan açıklamada, İran'ın İsrail saldırılarını görüşmek üzere pazar günü ABD yerel saatiyle 16.00'da toplanılmasına karar verildiği kaydedildi.

İran, BM Sözleşmesi'nin 51. Maddesini işaret etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a karşı saldırıya herhangi bir destek veya katılımının, İran Silahlı Kuvvetlerinin "kararlı ve pişman edici" tepkisiyle sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e başlatılan saldırıyla ilgili yayımladığı ikinci bildiride, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna yönelik saldırısına karşılık, İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı çerçevesinde İsrail'in işgali altında bulunan topraklardaki askeri hedeflere saldırı başlattığı belirtildi:

“İran, haklarını güvence altına almak ve saldırganı cezalandırmak amacıyla siyonist terör ordusunun işgal altındaki topraklarda bulunan önemli askeri hedeflerine saldırarak, stratejik istihbarat yeteneklerini, füzelerini ve insansız hava araçlarını başarıyla vurup imha etti.”

Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. Maddesi: “Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyeelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyine bildirilir ve Konseyin işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez.”

Bildiride, ABD’nin İsrail'e desteği vurgulandı: “Terörist Amerikan hükümeti, İran'ın çıkarlarına zarar verecek herhangi bir destek ve katılımının, İran Silahlı Kuvvetlerinin kararlı ve pişman edici tepkisiyle sonuçlanacağı konusunda uyarıldı.”

Bildiride, “İsrail'in eylemlerinden ABD yönetiminin sorumlu olduğu ve İsrail'in engellenmemesi halinde hem Tel Aviv'in hem de Washington'un bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı” belirtildi.

Devrim Muhafızları, herhangi bir ülkeden ABD veya İsrail adına gelecek tehdidin kaynağına da karşılık verileceğini ve İran'ın meşru çıkarlarını her türlü saldırgan eylem ile yasa dışı güç kullanımına karşı koruyacaklarını bildirdi.

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

BM’den taraflara diyalog ve diplomasi çağrısı

BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla ilgili, tüm taraflara itidal çağrısı ve olayların bölgesel bir savaşa dönüşmemesi uyarısında bulundu.

Francis, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına ilişkin yazılı açıklamasında, Ortadoğu'da zaten hassas olan durumun, son olaylarla daha da kırılgan hale geldiğini belirtti.

İranlıların, son hava saldırılarını "BM anlaşmasının 51. maddesi çerçevesinde İsrail'in Şam'daki İran diplomatik misyonuna yönelik saldırısına karşılık" olarak tanımladığına dikkati çeken Francis, “İran'ın verdiği karşılık, Orta Doğu'daki halihazırda gergin ve hassas barış ve güvenlik ortamını daha da karıştırmaktadır. Bölgedeki tüm aktörlere tansiyonun daha da artmasından kaçınmaları konusunda en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyorum” dedi.

İran'ın “Konu bu aşamada kapanmıştır” şeklindeki açıklamasına dikkati çeken Francis, Tahran'ın bu sözünü tutmasını umduğunu dile getirdi.

Francis, tüm taraflara diyalog ve diplomasi çağrısı da yaparak, bölgede sükunetin hakim olmasını dilediğini kaydetti.

İsrail: İran yaklaşık 290 füze ve İHA ile saldırdı

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.

İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.

Haberde, saldırılarda İsrail'e herhangi bir seyir füzesinin ulaşmadığı, isabet eden balistik füzelerin ise altyapıya hafif hasarlar verdiği kaydedildi.

(AS)