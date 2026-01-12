BM Genel Sekreterinden İran’a 'orantısız güç' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İranlı yetkililere, ülkede devam eden protestolarda eylemcilere karşı "gereksiz ve orantısız güç kullanımından kaçınma" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Guterres), İran İslam Cumhuriyeti'nin birçok yerinde İran yetkilileri tarafından protestoculara karşı uygulanan şiddet ve aşırı güç kullanımıyla ilgili raporlardan şok olmuştur. Bu olaylar sonucunda son günlerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve daha birçok kişi yaralanmıştır. İran halkı şikayetlerini barışçıl şekilde ve korkusuzca ifade edebilmelidir" denildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 538’e çıktı

Orantısız güçten kaçınma çağrısı

Genel Sekreter Guterres, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası hukukta yer alan ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarına tam olarak saygı duyulmalı ve bu hakları korunmalıdır. Genel Sekreter, İran yetkililerini azami itidal göstermeye ve gereksiz veya orantısız güç kullanımından kaçınmaya çağırmaktadır. İletişim kanallarının yeniden kurulması da dahil olmak üzere ülkede bilgiye erişimi sağlayacak adımlar atılmalıdır."

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını bildirirken, İranlı yetkililerden rakamlara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İran Devlet Televizyonu’na göre, Bakanlar Kurulu "ulusal direnişte hayatını kaybedenler" anısına ülkede üç günlük ulusal genel yas ilan ettiğini duyurdu.

(AB)