biamag
DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 00:55
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 01:31
2 dk Okuma

STÉPHANE DUJARRİC AÇIKLADI

BM Genel Sekreteri PKK'nin güçlerini Türkiye'den çekmesini "memnuniyetle karşıladı"

BM Genel Sekreteri Guterres'in sözcüsü, BM Genel Merkezinde yaptığı açıklamada Genel Sekreter'in PKK'nin güçlerini Türkiye'den çekmesine ilişkin gelişmeleri izlediklerini ve olumlu karşıladıklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BM Genel Sekreteri PKK'nin güçlerini Türkiye'den çekmesini "memnuniyetle karşıladı"
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric/Fotoğraf: Rudaw

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, pazartesi günü örgütün genel merkezinden yaptığı basın toplantısında, basın mensuplarından gelen soru üzerine Genel Sekreter António Guterres’in PKK’nin kendini fesih ve silahsızlanma süreci kapsamındaki gelişmeleri “yakından takip ettiği" ve "memnuniyetle karşıladığını" söyledi.

Genel Sekreterin PKK'nin güçlerini Türkiye'den çıkarmasıyla ilgili gelişmelerden haberdar olup olmadığı ve bu konuda bir görüş belirtip belirtmeyeceklerine ilişkin soruya Guterres'in sözcüsü Dujarric, “PKK’nin güçlerini Türkiye’den Irak’a çektiğine ilişkin açıklamadan haberdarız” diye yanıt verdi ve Genel Sekreter[in] tüm taraflara "[...] sürecin barış ve istikrar yönünde ilerlemesini temenni ediyor. Tüm tarafları süreci iyi niyetle uygulamaya teşvik ediyor.” dedi.

Ne olmuştu?

Kürt Özgürlük Hareketi, 26 Ekim Pazar günü Türkiye sınırları içindeki tüm güçlerini geri çekmeye başladığını duyurdu. Kürt Özgürlük Hareketi yönetimi imzalı açıklamayla bu kararın Abdullah Öcalan’ın onayı ile alındığı vurgulandı.

Hareket,  hafta sonu Kandil Dağı eteklerinde düzenlediği basın toplantısında tüm güçlerini Türkiye’den çekeceğini duyurmuştu. Açıklamada, “12. Kongre kararlarına bağlıyız, bunların hayata geçebilmesi için gerekli hukuki ve siyasi adımlar gecikmeden atılmalıdır.” denildi.

Açıklamayı, KCK Yürütme Konseyi üyesi Sabri Ok Türkçe, YJA-Star komutanlarından Vejîn Dêrsim Kürtçe olarak okundu. Geri çekilen 25 HPG (Hêzên Parastina Gel) ve YJA-Star (Yekîneyên Jinên Azad-Star) gerillası da açıklamada hazır bulundu.

Bu adım Öcalan'ın 27 Şubat'ta İmralı'da açıkladığı "Demokratik Toplum ve Barış Çağrısı kapsamında 11 Temmuz'da , Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye’nin Dukan ilçesi kırsalındaki Şikefta Caseneyê (Casene Mağarası) bölgesinde gerçekleştirdiği "silahlı mücadeleyi" sonlandırma kararının tamamlanması anlamına geliyordu.

(AEK)

Haber Yeri
New York
Birleşmiş Milletler Stephane Dujarric Antonio Guterres PKK silah bırakma
