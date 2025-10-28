BM Genel Sekreteri PKK'nin güçlerini Türkiye'den çekmesini "memnuniyetle karşıladı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, pazartesi günü örgütün genel merkezinden yaptığı basın toplantısında, basın mensuplarından gelen soru üzerine Genel Sekreter António Guterres’in PKK’nin kendini fesih ve silahsızlanma süreci kapsamındaki gelişmeleri “yakından takip ettiği" ve "memnuniyetle karşıladığını" söyledi.

Genel Sekreterin PKK'nin güçlerini Türkiye'den çıkarmasıyla ilgili gelişmelerden haberdar olup olmadığı ve bu konuda bir görüş belirtip belirtmeyeceklerine ilişkin soruya Guterres'in sözcüsü Dujarric, “PKK’nin güçlerini Türkiye’den Irak’a çektiğine ilişkin açıklamadan haberdarız” diye yanıt verdi ve Genel Sekreter[in] tüm taraflara "[...] sürecin barış ve istikrar yönünde ilerlemesini temenni ediyor. Tüm tarafları süreci iyi niyetle uygulamaya teşvik ediyor.” dedi.

Ne olmuştu?

Kürt Özgürlük Hareketi, 26 Ekim Pazar günü Türkiye sınırları içindeki tüm güçlerini geri çekmeye başladığını duyurdu. Kürt Özgürlük Hareketi yönetimi imzalı açıklamayla bu kararın Abdullah Öcalan’ın onayı ile alındığı vurgulandı.

Kürt Özgürlük Hareketi: Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz

Hareket, hafta sonu Kandil Dağı eteklerinde düzenlediği basın toplantısında tüm güçlerini Türkiye’den çekeceğini duyurmuştu. Açıklamada, “12. Kongre kararlarına bağlıyız, bunların hayata geçebilmesi için gerekli hukuki ve siyasi adımlar gecikmeden atılmalıdır.” denildi.

Açıklamayı, KCK Yürütme Konseyi üyesi Sabri Ok Türkçe, YJA-Star komutanlarından Vejîn Dêrsim Kürtçe olarak okundu. Geri çekilen 25 HPG (Hêzên Parastina Gel) ve YJA-Star (Yekîneyên Jinên Azad-Star) gerillası da açıklamada hazır bulundu.

Bu adım Öcalan'ın 27 Şubat'ta İmralı'da açıkladığı "Demokratik Toplum ve Barış Çağrısı kapsamında 11 Temmuz'da , Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye’nin Dukan ilçesi kırsalındaki Şikefta Caseneyê (Casene Mağarası) bölgesinde gerçekleştirdiği "silahlı mücadeleyi" sonlandırma kararının tamamlanması anlamına geliyordu.

Barış ve Demokratik Toplum Grubu: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz

