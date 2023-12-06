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Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 22:18
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 22:24
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BM Genel Sekreteri Guterress, Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi

Guterres, BM kurucu sözleşmesinin nadiren kullanılan ve kendisine "uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebileceğini düşündüğü her türlü konuyu Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunmasına" izin veren 99. maddesine atıf yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/bm-genel-sekreteri-guterress-guvenlik-konseyi-ne-mektup-gonderdi.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterress, Güvenlik Konseyi'ni, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistinli Hamas militanları arasındaki savaşın "uluslararası barış ve güvenliğe yönelik mevcut tehditleri ağırlaştırabileceği" konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, Guterres, BM kurucu sözleşmesinin nadiren kullanılan ve kendisine "uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebileceğini düşündüğü her türlü konuyu Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunmasına" izin veren 99. maddesine atıf yaptı.

"Geri dönülmez sonuçlar doğuracak"

Görevi süresince ilk kez yetkisini kullanarak Gazze’de insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderen Guterres, mektubu şöyle:

"İnsani sistemin çökmesi yönünde ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Durum, bir bütün olarak Filistinliler ve bölgedeki barış ve güvenlik açısından potansiyel olarak geri döndürülemez sonuçlar doğuracak bir felakete doğru hızla kötüleşiyor. Böyle bir sonuçtan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır."

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(EMK)

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