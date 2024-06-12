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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 12 Haziran 2024 16:41
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2024 16:43
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BM Genel Sekreteri Guterres: Uluslararası ticaret sistemi parçalanmanın eşiğinde

Antonio Guterres, dünyada yoksulluk ve açlık dahil temel kalkınma göstergelerinin gerilediğini ve küresel borçların hızla arttığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM Genel Sekreteri Guterres: Uluslararası ticaret sistemi parçalanmanın eşiğinde
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) kuruluşunun 60. yıl dönümünde düzenlenen Liderler Forumu programında konuştu.

Guterres, “Jeopolitik gerilimler ve eşitsizlikler artıyor, iklim krizi birçok gelişmekte olan ülkeyi sert bir şekilde vuruyor. Yeni ve uzun süren çatışmalar küresel ekonomide dalga etkisi oluşturuyor” diye konuştu.

“Finansal yapısı işlevsiz ve adaletsiz”

Yoksulluk ve açlık dahil temel kalkınma göstergelerinin gerilediğini ve küresel borçların hızla arttığını söyleyen Guterres, uluslararası finansal yapısının işlevsiz ve adaletsiz olduğunu belirtti.

Bu yapının, borç batağına saplanmış gelişmekte olan ülkeleri korumakta başarısız olduğuna işaret eden Guterres, uluslararası ticaret sisteminin birçok zorlukla karşı karşıya ve parçalanmanın eşiğinde olduğunu söyledi.

Guterres, ticaretin "iki ucu keskin bir kılıç" haline geldiği bir dönemde UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan'ın başlattığı reform çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını da ifade etti.

UNCTAD'ın yeni "marka çalışmasının" erişimi genişletmeyi ve gelişmekte olan ülkeleri korumayı güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayan Guterres, UNCTAD'ın sistemdeki boşlukları belirlemek ve bunları kapatmak için sahip olduğu rolün hala temel öneme sahip olduğunu söyledi.

(AS)

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