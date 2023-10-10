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HABER
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 10:59
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 11:52
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze Şeridi için acil insani yardım çağrısı

"Kan dökme, nefret ve kutuplaşma kısır döngüsünün" bitirilmesi gerektiğini belirten BM Genel Sekreteri António Guterres, taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme ve sivilleri koruma çağrısını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/10/bm-genel-sekreteri-guterres-ten-gazze-seridi-icin-acil-insani-yardim-cagrisi.jpg
Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres dün (9 Ekim) "İsrail ve Filistin arasında yaşanan benzeri görülmemiş gelişmeler" konusunda kuruluşun üst düzey liderleriyle yaptığı toplantının ardından New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

UN News'in haberine göre Guterres, Filistin halkının meşru şikâyetlerini ve İsrail'in meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiğini, ancak "terör eylemlerini" reddettiğini ve sivillerin korunması gereğini desteklediğini vurguladı.

Guterres'in 'kınama' ikilemi

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim'de başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonu sonrası İsrailli sivilleri hedef alan saldırıları "şiddetle" kınayan Guterres, İsrail'in hava saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinler için "derin üzüntü duyduğunu" belirtse de İsrail'in saldırılarını kınamadı.

Taraflara uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısı

Askeri operasyonların uluslararası insancıl hukuka sıkı sıkıya bağlı kalınarak yürütülmesi gerektiğini hatırlatan Guterres,  sivillere her zaman saygı gösterilmesi, korunmaları gerektiğini ve sivil altyapının asla hedef olmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik tam bir kuşatma başlatacağını duyurmasından endişe duyduğunu belirten BM Genel Sekreteri Gutterres, "Gazze'deki insani durum bu çatışmalardan önce de son derece vahim durumdaydı; şimdi ise katlanarak daha da kötüleşecek" dedi.

Acil insani yardım çağrısı

Bu son şiddet olaylarının "bir boşlukta ortaya çıkmadığını" ve "56 yıldır devam eden ve görünürde siyasi bir sonu olmayan uzun süreli bir çatışmadan kaynaklandığına" dikkat çeken Guterres, "Tüm tarafları, Gazze Şeridi'nde sıkışıp kalmış ve çaresiz durumdaki Filistinli sivillere acil insani yardım ulaştırılması için BM'nin erişimine izin vermeye, uluslararası topluma bu çabaya acil insani destek sağlaması" çağrısında bulundu.

Müzakere edilmiş barış

"Kan dökme, nefret ve kutuplaşma kısır döngüsüne" son verilmesi çağrısını yapan Guterres, "Sadece Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru ulusal isteklerini ve güvenliklerini birlikte karşılayan müzakere edilmiş bir barış - Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası hukuk ve önceki anlaşmalar doğrultusunda iki devletli çözümün uzun süredir devam eden vizyonu - bu toprakların insanlarına ve daha geniş Ortadoğu bölgesine uzun vadeli istikrar getirebilir" dedi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu ‘Aksa Tufanı’ operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarında 143’ü çocuk, 105’i kadın olmak üzere en az 704 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 4 bini aştığını açıkladı. İsrail güçleri 7 Ekim’den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 18 Filistinliyi öldürdü.

İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi’nden düzenlenen saldırılarda en az 900 İsrailli hayatını kaybetti, 157’si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

(NT)

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aksa tufanı operasyonu demir kılıçlar operasyonu Birleşmiş Milletler António Guterres Filistin-İsrail Savaşı
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