ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 14:27
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 14:29
1 dk Okuma

BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer silahlar açık tehdit oluşturuyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının yıldönümünde, bazı ülkelerin nükleer silah kullanma tehdidine devam ettiğine dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Japonya'nın Hiroşima kentinde, İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasında ayakta kalan iki binadan biri.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, nükleer silahların ve kullanım tehditlerinin sadece geçmişte kalmadığını, günümüzde de uluslararası ilişkilerin gündeminde yer aldığını vurguladı.

79 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları, tarihin en korkunç felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’ya ve 9 Ağustos 1945’te Nagazaki’ye atılan bombalar, yüz binlerce insanın hayatını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, nükleer silahların açık bir tehdit oluşturduğunu belirten Guterres, bu silahların kullanımının felaketle sonuçlanacağını söyledi.

Uyarılara rağmen bazı ülkelerin nükleer silah kullanma tehdidine devam ettiğine dikkat çeken Guterres, uluslararası toplumun bu kabul edilemez davranışı kınaması gerektiğini belirtti. (TY)

İnsanlığın en korkunç yıkımı: Hiroşima ve Nagazaki
İnsanlığın en korkunç yıkımı: Hiroşima ve Nagazaki
9 Ağustos 2023
hiroşima nagazaki nükleer silah Antonio Guterres
ilgili haberler
Hiroşima ve Nagazaki'nin 79. yıldönümünde barış ve silahsızlanma çağrısı
5 Ağustos 2024
/haber/hirosima-ve-nagazaki-nin-79-yildonumunde-baris-ve-silahsizlanma-cagrisi-298219
İnsanlığın en korkunç yıkımı: Hiroşima ve Nagazaki
9 Ağustos 2023
/haber/insanligin-en-korkunc-yikimi-hirosima-ve-nagazaki-282561
75 YIL SONRA...
Hiroşima: Dünyayı değiştiren bomba
6 Ağustos 2020
/haber/hirosima-dunyayi-degistiren-bomba-228553
KENAN TEKEŞ’TEN
Bir Film, Bir An: Her Şeyi Gördüm Hiroşima’da
13 Şubat 2016
/yazi/bir-film-bir-an-her-seyi-gordum-hirosima-da-172074
HİROŞİMA'NIN 70. YILI
Hiroşima'dan Sağ Kurtulanların Anılarını Kurtarmak
6 Ağustos 2015
/haber/hirosima-dan-sag-kurtulanlarin-anilarini-kurtarmak-166609
Hiroşima’ya Atom Bombası Atan Mürettebatın Son Üyesi Öldü
31 Temmuz 2014
/haber/hirosima-ya-atom-bombasi-atan-murettebatin-son-uyesi-oldu-157503
67. YILDA
Hiroşima, Bir Daha Asla!
6 Ağustos 2012
/haber/hirosima-bir-daha-asla-140153
BARIŞ KARAAĞAÇ'tan "vatanseverlik"
Hiroşima'ya Bombayı Atan Subay Tibbets Ne Kadar Vatanseverdi?
10 Kasım 2007
/yazi/hirosima-ya-bombayi-atan-subay-tibbets-ne-kadar-vatanseverdi-102828
Savaş Etiği: 50 Yıl Sonra Hiroşima ve Nagazaki
5 Ağustos 2005
/haber/savas-etigi-50-yil-sonra-hirosima-ve-nagazaki-64893
ilgili haberler
Hiroşima ve Nagazaki'nin 79. yıldönümünde barış ve silahsızlanma çağrısı
5 Ağustos 2024
/haber/hirosima-ve-nagazaki-nin-79-yildonumunde-baris-ve-silahsizlanma-cagrisi-298219
İnsanlığın en korkunç yıkımı: Hiroşima ve Nagazaki
9 Ağustos 2023
/haber/insanligin-en-korkunc-yikimi-hirosima-ve-nagazaki-282561
75 YIL SONRA...
Hiroşima: Dünyayı değiştiren bomba
6 Ağustos 2020
/haber/hirosima-dunyayi-degistiren-bomba-228553
KENAN TEKEŞ’TEN
Bir Film, Bir An: Her Şeyi Gördüm Hiroşima’da
13 Şubat 2016
/yazi/bir-film-bir-an-her-seyi-gordum-hirosima-da-172074
HİROŞİMA'NIN 70. YILI
Hiroşima'dan Sağ Kurtulanların Anılarını Kurtarmak
6 Ağustos 2015
/haber/hirosima-dan-sag-kurtulanlarin-anilarini-kurtarmak-166609
Hiroşima’ya Atom Bombası Atan Mürettebatın Son Üyesi Öldü
31 Temmuz 2014
/haber/hirosima-ya-atom-bombasi-atan-murettebatin-son-uyesi-oldu-157503
67. YILDA
Hiroşima, Bir Daha Asla!
6 Ağustos 2012
/haber/hirosima-bir-daha-asla-140153
BARIŞ KARAAĞAÇ'tan "vatanseverlik"
Hiroşima'ya Bombayı Atan Subay Tibbets Ne Kadar Vatanseverdi?
10 Kasım 2007
/yazi/hirosima-ya-bombayi-atan-subay-tibbets-ne-kadar-vatanseverdi-102828
Savaş Etiği: 50 Yıl Sonra Hiroşima ve Nagazaki
5 Ağustos 2005
/haber/savas-etigi-50-yil-sonra-hirosima-ve-nagazaki-64893
Sayfa Başına Git