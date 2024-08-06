BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer silahlar açık tehdit oluşturuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, nükleer silahların ve kullanım tehditlerinin sadece geçmişte kalmadığını, günümüzde de uluslararası ilişkilerin gündeminde yer aldığını vurguladı.

79 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları, tarihin en korkunç felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’ya ve 9 Ağustos 1945’te Nagazaki’ye atılan bombalar, yüz binlerce insanın hayatını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, nükleer silahların açık bir tehdit oluşturduğunu belirten Guterres, bu silahların kullanımının felaketle sonuçlanacağını söyledi.

Uyarılara rağmen bazı ülkelerin nükleer silah kullanma tehdidine devam ettiğine dikkat çeken Guterres, uluslararası toplumun bu kabul edilemez davranışı kınaması gerektiğini belirtti. (TY)