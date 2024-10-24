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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 17:53
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 19:34
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16. BRICS ZİRVESİ-SON GÜN

BM Genel Sekreteri Guterres "Gazze'de, Lübnan'da, Ukrayna'da, Sudan'da derhal barış" istedi

Kazan'a gelen António Guterres, zirve kapanışında ülkeleri "BM Şartı'nın değerlerini, hukukun üstünlüğünü ve tüm devletlerin egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlık ilkelerini savunma[ya]" çağırdı. Süre giden çatışmaların BM Kararları uyarınca sona erdirilmesi gereğini hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM Genel Sekreteri Guterres "Gazze'de, Lübnan'da, Ukrayna'da, Sudan'da derhal barış" istedi
António Guterres BRICS Zirvesi’ne sesleniyor/un.org

BM Genel Sekreteri António Guterres Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ev sahipliğini yaptığı 16. BRICS Zirvesi'ne katılarak dünyanın dört bölgesindeki savaşlara derhal son verilmesi ve Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Sudan’da çatışmaların bitirilmesi çağrısında bulundu.

Ev sahibi Putin'in yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de hazır bulundukları toplantıda yaptığı konuşmanın sonunda Guterres, BM ve BRICS arasında yakın işbirliği yapılabileceğini ileri sürdüğü dört temel alandan biri olan barış konusunu vurguladı.

"Her alanda barışa ihtiyacımız var"

"Barış mekanizmasını güçlendirmeli ve güncellemeliyiz." diyen Guterres "Bu[nun] [bir şekilde] Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin günümüz dünyasını yansıtacağı reformlar[dan geçirilmesini] gerektirdiğini" vurguladı.

BM Genel Sekreteri nükleer silahsızlanmanın güvencesi olarak "Gelecek İçin Pakt"a dikkat çekti.  Bu paktın "uzayın silahlandırılması ve ölümcül otonom silahların kullanımıyla ilgili [atılacak] adımlar dahil, silahsızlanma konusunda önemli adımlar içeren, on yılı aşkın bir zamandır nükleer silahsızlanma konusunda yapılan ilk çok taraflı anlaşma [olduğuna]" dikkat çekti.

Acil barış gündemleri

Guterres acilen sonlandırılması gerekli dört çatışmaya işaret etti:

Gazze'de barışa ihtiyacımız var, derhal ateşkes, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması, engelsiz insani yardımın etkili bir şekilde ulaştırılması, işgalin sona erdirilmesi ve -son BM Genel Kurulu kararıyla bir kez daha teyit edildiği- gibi iki devletli çözümü tesis etmek için geri döndürülemez şekilde ilerleme kaydetmemiz gerekiyor.

Lübnan'da barışa, çatışmaların düşmanlıkların derhal durdurulmasına ihtiyacımız var, 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın tam olarak uygulanmasına geçilmesi gerekiyor.

Ukrayna'da barışa ihtiyacımız var: BM Sözleşmesi, uluslararası, ulusal hukuk ve Genel Kurul kararları [bunu gerektiriyor].

Sudan'da barışa ihtiyacımız var, tüm tarafların silahlarını susturması ve sürdürülebilir barışa giden bir yola girilmesi gerekiyor.

Guterres bunların eylülde New York'ta düzenlenen Genel Kurulun üst düzey müzakereler faslına ilettiği mesajlar olduğunu anımsattı ve çatışmalarda taraf olan BRICS üyeleri ve zirve katılımcılarını ima derek, "Ne yazık ki, bunlar burada ve şimdi geçerliliğini koruyor." dedi.

Guterres sözlerini şöyle tamamladı:

"Her yerde, BM Şartı'nın değerlerini, hukukun üstünlüğünü ve tüm devletlerin egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlık ilkelerini savunmalıyız. Ekselansları, bayanlar ve baylar, Gelecek İçin Zirve, küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığı güçlendirme yolunu çizdi. Şimdi, sözleri eyleme dönüştürmeliyiz. Ve BRICS'in bu yönde çok önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz."

(AEK)

Haber Yeri
Kazan
Birleşmiş Milletler BRICS Antonio Guterres Barış nükleer silahsızlanma Gazze
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