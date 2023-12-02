BM Genel Sekreter yardımcısı: "Gazze'de umutlar yıkıldı"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasının ardından yaptığı yazılı açıklamayla İsrail ve Hamas'ı çatışmalara son vermeye yeniden çağırdı.

İsrail ordusu Hamas'la ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nde çatışmalara yeniden başladığını açıkladı ve Hamas'ı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. Açıklamanın ardından Filistin bölgesinde hava saldırıları ve silah sesleri duyulurken, sınıra yakın güney İsrail yerleşimlerinde siren sesleri duyuldu.

Arabulucu Katar, Gazze'de tutulan 100'den fazla rehinenin ve İsrail hapishanelerinde tutulan 240 Filistinlinin serbest bırakıldığı bir haftalık ateşkesin ardından çatışmalara yeniden ara verilmesi için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.



İsrail ordusu Cuma günü Gazze'nin güneyindeki bazı bölgelerde yaşayanları tahliye etmeye çağırarak savaşın yeniden başlamasının daha geniş çaplı bir saldırı anlamına geleceğinin sinyalini verdi. İsrail Hamas liderlerinin, İsrail'in bölgenin boşaltılması çağrısı üzerine ve kuzeyde haftalardır süren hava bombardımanı ve kara savaşları sonucunda güneye kaçan sivil kitlelerin arasına gizlendiğini söylerken ABD müttefikini yeni bir harekâtta Filistinlilerin korunması için daha çok gayret göstermeye çağırdı.



1.7 milyondan fazla insanın yerinden edildiği Gazze'de sağlık yetkilileri haftalardır süren İsrail saldırıları sonucunda ölü sayısının 15 bini aştığını söylerken bugün yeni ölüm haberleri geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri 7 Ekim'deki Hamas saldırısında 1.200 kişinin öldüğünü tahmin ederken, Gazze'de yaklaşık 140 kişi hala esir tutuluyor.

Martin Griffiths'in açıklaması

Geçtiğimiz hafta, bize silahlar sustuğunda neler olabileceği konusunda bir fikir verdi.

Bugün Han Younis'te yaşananlar ise silahlar susmadığında neler olabileceğini sarsıcı bir biçimde hatırlatıyor.

Geçtiğimiz yedi gün boyunca rehineler serbest bırakıldı, aileler yeniden bir araya geldi ve daha çok hasta tıbbi bakıma ulaştı.

Gazze'ye ve Gazze üzerinden yapılan yardımların hacmi arttı. Bu yardımlar insanların ihtiyaçlarının ancak yüzeysel bir kısmını karşılayabilse de, yardım kuruluşlarının kimi temel malzemeleri temin etmesine, haftalardır ulaşıma kapalı olan bölgelere ulaşmasına ve derin travma altındaki ailelere bir nebze de olsa nefes aldırmasına olanak tanıdı.

Bugün, birkaç saat içinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Ailelere tekrar bulundukları yerleri tahliye etmeleri söylendi. Umutlar yıkıldı.

Çatışmaların üzerinden neredeyse iki ay geçmesine karşın Gazze'deki çocuklar, kadınlar ve erkekler dehşet içinde. Gidecek güvenli bir yerleri yok ve hayatta kalmak için çok az şeyleri var. Hastalık, yıkım ve ölümle iç içe yaşıyorlar.

Bu kabul edilemez bir durum.

Yardımların ulaştırılmasında kaydedilen ilerlemeyi sürdürmeli ve geliştirmeliyiz.

Sivillerin ve yaşamlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları altyapının korunmasına ihtiyacımız var.

Kalan rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasına ihtiyacımız var.

İnsani bir ateşkese ihtiyacımız var.

Çatışmaların durmasına ihtiyacımız var.