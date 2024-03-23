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Yayın Tarihi: 23 Mart 2024 03:31
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2024 04:16
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YAPAY ZEKA İÇİN KÜRESEL YASAMA

BM Genel Kurulu, yapay zekanın güvenli kullanımına ilişkin ilk karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilen karar yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanımı, erişilebilirliği ve dağıtımı hakkında genel çerçeve ile bu alanda uluslararası güvenliği sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler için temel oluşturuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM Genel Kurulu, yapay zekanın güvenli kullanımına ilişkin ilk karar tasarısını kabul etti
Humanoid robot Sophia, BM Genel Kurulunda Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ile/un news

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanımı, erişilebilirliği ve dağıtımı gündemiyle bir araya geldiği oturumda ABD öncülüğünde ve 123 ülkenin desteğiyle önerilen kararı, oybirliğiyle kabul etti.

AA'nın haberine göre, ABD BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Dünyanın sınırlı konuda hemfikir olduğu bu dönemde, bu kararın önemi belki de ilerlemeye yönelik geniş çaplı bir uzlaşmaya varılmış olmasıdır." dedi.

Yapay zeka teknoljileri alanında
yasal düzenlemelerin temeli 

BM üyesi ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan karar, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, kullanımı, erişilebilirliği ve dağıtımı hakkında genel çerçeve ile bu alanda uluslararası güvenliği sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler için temel oluşturuyor.

Konuyla ilgili gelecekte alınacak kararlara gelişmekte olan ülkelerin de katılımını amaçlayan karar, söz konusu ülkelerin de tarım, eğitim, sağlık ve afet öncesi uyarı gibi alanlarda yapay zeka teknolojilerini kullanımını destekliyor.

Devlet, kurum ve kişileri yapay zeka alanındaki düzenleyici kararnameleri "geliştirmeye ve desteklemeye" teşvik eden kararda, geliştirilen teknolojinin uluslararası hukuka aykırı veya yetersiz önlemlerle kullanımına karşı uyarılara yer veriliyor.

‘Yapay Zeka Yasası’ Avrupa Parlamentosundan geçti
‘Yapay Zeka Yasası’ Avrupa Parlamentosundan geçti
14 Mart 2024

Avrupa Parlamentosu (AP), yapay zeka teknolojilerinin topluma zarar verme ihtimaline göre risk temelli bir biçimde düzenlenmesini ve insan davranışını manipüle eden veya insanların zafiyetlerinden yararlanan biçimlerinin yasaklanmasını öngören yasayı 13 Mart'ta onaylamıştı.

(AEK)

yapay zeka Birleşmiş Milletler
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