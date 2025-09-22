BM Genel Kurulu toplanıyor, gündemde neler var?

BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta her yıl üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını buluşturan Genel Kurul, 23-29 Eylül'de "Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası" temasıyla düzenlenecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılışını yapacağı görüşmelerin başkanlığını eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yürütecek.

Genel Kurul’a bu sene 150 civarında devlet ve hükümet başkanının yanı sıra binlerce diplomat, sivil toplum örgütü çalışanı ve gazeteci toplantılara eşlik edecek.

Toplantılarda gündeme alınması beklenen konular şöyle: Filistin sorununun barışçıl çözümü, iklim zirvesi, küresel ekonomi, yapay zeka, Rusya-Ukrayna savaşı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu toplantılara katılmak üzere ABD’nin New York kentine gitti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti.

Filistin topraklarının devlet olarak tanınma çabaları kapsamında 22 Eylül Pazartesi günü Fransa ve Suudi Arabistan liderliğinde "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans" düzenlenecek.

23 Eylül'de de Gazze konulu bir bölgesel toplantı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki etkinlikte de söz alması planlanıyor.

ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu'na görüntülü kayıtla hitap edecek.

Bu yıl ilk kez BM Genel Kurul toplantılarına katılacak olan Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara da 24 Eylül Çarşamba sabahı BM Genel Kurul salonunda konuşma yapacak.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu da 26 Eylül Cuma sabahı, ilk sırada Genel Kurula seslenecek.

Reuters'ın bildirdiğine göre bu hafta 10 ülke Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor.

Bugün BM'ye üye 193 ülkenin yüzde 75'i Filistin'i devlet statüsünde tanıyor.

