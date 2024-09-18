ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 23:34
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2024 23:49
1 dk Okuma

FİLİSTİN'İN SUNDUĞU İLK KARAR TASARISI

BM Genel Kurulu: "İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarından çekilsin"

Filistin tarafından BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM Genel Kurulu: "İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarından çekilsin"
BM Genel Kurulu'nda Filistin'in sunduğu karar tasarısının oylama sonuçları/UN Photo

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in “işgali altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı varlığına” 12 ay içinde son vermesine yönelik karar tasarısını büyük çoğunlukla onayladı.

Filistin'in BM Genel Kurulu'na sunduğu ilk karar tasarısını 124 ülke onaylarken, 43 ülke çekimser kaldı, aralarında İsrail ve ABD'nin de olduğu 14 ülke karşı oy kullandı.

Karar çekilme dışında, İsrail'den yasadışı işgalin yol açtığı zararların tazminini, el konulan toprak, gayrimenkul ve mal varlıklarının iadesini ve işgal boyunca yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmesini içeriyor.

Genel Kurul, ayrıca tüm üye devletlere İsrail yerleşimlerinde üretilen her türlü malın ithalatını durdurmak için önlemler almak ve bölgede kullanılabilecek silah, mühimmat ve ilgili malzemelerin tedarik veya transferini durdurmak da dahil, İsrail'in yasadışı varlığının yarattığı durumun sürdürülmesine yardımcı veya destek olmama çağrısında bulundu.

(AEK)

Haber Yeri
New York
Filistin israil işgali Gazze bm genel kurulu
ilgili haberler
BM uzmanları: İsrail, Filistin’deki işgale son vermeli
Bugün 08:23
/haber/bm-uzmanlari-israil-filistindeki-isgale-son-vermeli-299826
BMGK'YE ABD VETOSUNU KALDIRMA ÇAĞRISI
BM Genel Kurulunda Filistin'e "tam üyelik" verilmesi çağrısı kabul edildi
10 Mayıs 2024
/haber/bm-genel-kurulunda-filistin-e-tam-uyelik-verilmesi-cagrisi-kabul-edildi-295284
BM Genel Kurulu'ndan Filistinlilere Uluslararası Koruma Çağrısı
14 Haziran 2018
/haber/bm-genel-kurulu-ndan-filistinlilere-uluslararasi-koruma-cagrisi-198175
Gazze: BM Ateşkes İstedi, ABD Çekimser
9 Ocak 2009
/haber/gazze-bm-ateskes-istedi-abd-cekimser-111831
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BM uzmanları: İsrail, Filistin’deki işgale son vermeli
Bugün 08:23
/haber/bm-uzmanlari-israil-filistindeki-isgale-son-vermeli-299826
BMGK'YE ABD VETOSUNU KALDIRMA ÇAĞRISI
BM Genel Kurulunda Filistin'e "tam üyelik" verilmesi çağrısı kabul edildi
10 Mayıs 2024
/haber/bm-genel-kurulunda-filistin-e-tam-uyelik-verilmesi-cagrisi-kabul-edildi-295284
BM Genel Kurulu'ndan Filistinlilere Uluslararası Koruma Çağrısı
14 Haziran 2018
/haber/bm-genel-kurulu-ndan-filistinlilere-uluslararasi-koruma-cagrisi-198175
Gazze: BM Ateşkes İstedi, ABD Çekimser
9 Ocak 2009
/haber/gazze-bm-ateskes-istedi-abd-cekimser-111831
Sayfa Başına Git