BM Genel Kurulu: "İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarından çekilsin"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in “işgali altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı varlığına” 12 ay içinde son vermesine yönelik karar tasarısını büyük çoğunlukla onayladı.

Filistin'in BM Genel Kurulu'na sunduğu ilk karar tasarısını 124 ülke onaylarken, 43 ülke çekimser kaldı, aralarında İsrail ve ABD'nin de olduğu 14 ülke karşı oy kullandı.

Karar çekilme dışında, İsrail'den yasadışı işgalin yol açtığı zararların tazminini, el konulan toprak, gayrimenkul ve mal varlıklarının iadesini ve işgal boyunca yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmesini içeriyor.

Genel Kurul, ayrıca tüm üye devletlere İsrail yerleşimlerinde üretilen her türlü malın ithalatını durdurmak için önlemler almak ve bölgede kullanılabilecek silah, mühimmat ve ilgili malzemelerin tedarik veya transferini durdurmak da dahil, İsrail'in yasadışı varlığının yarattığı durumun sürdürülmesine yardımcı veya destek olmama çağrısında bulundu.

(AEK)