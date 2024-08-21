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Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2024 08:55
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2024 08:56
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BM: Gazze’ye yardım ulaştırmak imkansız hale geldi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail’in son tahliye kararıyla, su kamyonu gibi kritik malzemeler ve hizmetlerin, ihtiyaç sahiplerine götürülemediğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM: Gazze’ye yardım ulaştırmak imkansız hale geldi

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’ye ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail'in hafta sonunda Deir el-Balah Vadisi'nin bazı kısımları için verilen son tahliye emirlerine Selahaddin Yolu'nu da dahil ettiğini öğrendiklerini belirten Dujarric, "Bu durum, yardım görevlilerinin bu önemli rota boyunca hareket etmesini neredeyse imkansız hale getirdi" dedi.

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Gazze Şeridi'nin Akdeniz kıyısındaki sahil yolunun yardımlar için uygulanabilir bir alternatif olmadığını vurgulayan Stephane Dujarric, "Bu rota üzerindeki plajlar artık yerinden edilmiş insanlar için geçici barınaklarla dolu" diye konuştu.

Dujarric, "Sonuç olarak, sahil yolu boyunca konvoy hareketleri son derece yavaş ve su kamyonu gibi kritik malzemeler ve hizmetler, ihtiyaç sahiplerine hiçbir yerde gereken ölçekte ulaşmıyor" dedi.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor. BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir kez göç etmek zorunda kalıyor.

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(AS)

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