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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 08:31
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 09:21
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BM: Gazze’ye yardım girişi yüzde 67 azaldı

Birleşmiş Milletler raportörleri, Refah’taki kampa saldırılarla ilgili uluslararası soruşturma ve yaptırım talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Gazze’ye yardım girişi yüzde 67 azaldı
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Refah Sınır Kapısı'nın kapatıldığı 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişlerinin yüzde 67 azaldığını açıkladı.

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgileri günlük basın toplantısında aktaran Dujarric, İsrail bombardımanının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Dujarric, yardım girişlerinin azalmasının temel nedeninin Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması olduğunu söyledi.

Sağlık ve hizmet servislerinin birer birer kapandığını, saldırılar nedeniyle yerinden edilmenin de kaynakların dağıtımını etkilediğini söyledi.

Refah'ta sadece 1 hastanenin kısmen hizmet verebildiğini kaydeden Dujarric, BM ve ortaklarının tüm koşullara rağmen ellerinden geleni yapmaya çalıştığını aktardı.

Uluslararası soruşturma ve yaptırım talebi

Birleşmiş Milletler raportörleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinli sivillerin barındığı kampa düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in 26 Mayıs'ta Refah'taki kampa düzenlediği ve 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı, en az 46 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar "rezalet" olarak nitelendirildi ve "Gazze'de akan kanın durdurulması için kararlı bir uluslararası eylem" çağrısı yapıldı.

Refah'ın batısına 28 Mayıs'ta düzenlenen bir başka saldırıda ise 13'ü kadın 21 Filistinlinin öldüğü aktarılan açıklamada, "Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar da dahil olmak üzere yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerlerin pervasızca hedef alınması savaş hukukunun ağır bir ihlalini teşkil etmekte ve uluslararası eylem ve hesap verebilirliğe duyulan acil ihtiyacı acımasız bir şekilde hatırlatmaktadır" dendi.

Açıklamada, Refah'taki kampa yönelik saldırılarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması istendi ve uluslararası topluma İsrail'e karşı derhal yaptırım ve tedbir uygulama çağrısında bulunuldu.

“İsrail'e silah akışı derhal durdurulmalı”

Ayrıca açıklamada, Gazze'ye insani yardımların sağlanmasına yönelik engellere ve kısıtlamalara son verilmesi talep edildi.

İsrail'e silah akışının derhal durdurulması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu silahların "Filistinli sivilleri acımasızca öldürmek ve yaralamak için kullanıldığının" altı çizildi.

İsrailli liderlerin, bu saldırıların "hata" olduğunu iddia etmeleri durumunda bile uluslararası hukuki sorumluluk taşıdıkları vurgulanan açıklamada, "Buna hata demek, saldırıları yasal hale getirmeyecek, Refah'ta öldürülenleri geri getirmeyecek ya da hayatta kalanların acısını dindirmeyecek" dendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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