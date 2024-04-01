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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 11:41
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 11:43
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BM: Gazze’ye giden yardımlar, ihtiyacın çok altında

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının, Gazze’ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını uygulamıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Gazze’ye giden yardımlar, ihtiyacın çok altında

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya platformu X’ten açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail'in, açlıkla mücadele eden Gazze'ye Mart ayında günlük ortalama sadece 159 insani yardım tırının girişine izin verdiği ve bunun bölgedeki ihtiyacın çok altında olduğu belirtildi:

“Erişim engelleri, insani yardım sağlayanların, Gazze Şeridi'ndeki insanlara ulaşma kabiliyetini tehlikeye atmaya devam ediyor.”

Uluslararası Adalet Divanı da “yardım” kararı almıştı

Dünya genelinde çok sayıda ülkeden Mısır toprakları üzerinden Gazze'ye ulaştırılmak üzere gönderilen insani yardımların büyük bölümü İsrail'in engellemeleri nedeniyle Mısır'da bekliyor.

İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 14 Mart'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu anda (Gazze'ye) günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var” demişti.

(AS)

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