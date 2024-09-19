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Yayın Tarihi: 19 Eylül 2024 13:22
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2024 13:25
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BM: Gazzeliler iki günde bir yemek yiyor

UNRWA, ihtiyaç duyulan gıda yardımının yüzde 83'ünün Gazze Şeridi'ne ulaştırılamadığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM: Gazzeliler iki günde bir yemek yiyor
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırılarıyla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze'de halkın gıda ihtiyacına ilişkin açıklama yapıldı.

UNRWA, insan hakları örgütü Norveç Mülteci Konseyi (NRC) ve diğer kuruluşların verilerine göre, ihtiyaç duyulan gıda yardımının yüzde 83'ünün Gazze Şeridi'ne ulaştırılamadığını belirtti, "Gazze'de insanlar ortalama her iki günde bir öğün yemek yiyor" dedi.

UNRWA ve ortaklarının düzenledikleri aktivitelerde yetersiz beslenmenin etkilerini azaltmak için çocuklara yüksek enerjili bisküviler dağıttığı kaydedildi.

3 bin 500 çocukta yetersiz beslenme

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de birçok kişi gıda, su, hijyen malzemesi ve barınacak yer gibi temel ihtiyaçlara erişim sağlayamıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, bölgede açlık sebebiyle 36 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ'ın hazırladığı Küresel Gıda Krizi Raporu'nda, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin, Küresel Gıda Krizleri Raporu tarihindeki "en şiddetli gıda krizi çeken yer" olarak kalmaya devam ettiği belirtilmişti.

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri de İsrail'i, 12. ayına giren Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, Filistinlilere karşı "açlık kampanyası" yürütmekle suçlayarak, Gazze'deki Filistinlilerin, Aralık 2023 itibarıyla kıtlık ve felaket düzeyinde açlık çeken dünya nüfusunun yüzde 80'ini oluşturduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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