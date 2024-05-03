BM: Gazze’deki konutların yüzde 72’si yok edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinin insani yardım operasyonları için temel merkez olduğunu, onlarca insani yardım örgütünün hayat kurtarıcı malzemelerinin burada bulunduğunu dile getirdi.

Dujarric, "Refah bizim gıda, su, sağlık, hijyen ve kritik destek sağlamamız için kilit öneme sahip" dedi.

“Yüzbinlerce sivil Refah’a sığındı”

BM ve insani yardım ortaklarının, İsrail'in Refah'a kara saldırısının siviller ve yardım operasyonları üzerinde korkunç etkisi olacağı konusunda uyarılarını yinelediğini belirten Dujarric, yüz binlerce sivilin bomba, kıtlık ve hastalıktan kaçmak için buraya sığındığına dikkati çekti.

Dujarric, Refah'a saldırı hakkında İsrail'in kendilerine bilgi verip vermediğine dair soruya, "Askeri operasyonlar hakkında bilgiye sahip değiliz" cevabını verdi.

Sivillerin Refah'tan ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili olarak da Dujarric, buna ilişkin net bir rakama sahip olmadıklarını ancak büyük bir insani hareket gözlemlemediklerini söyledi.

“Gazze'de uzun vadeli inşa, on yıllar sürecek”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arap Devletleri Bölgesel Bürosu Direktörü Abdallah Al Dardari, BM'deki günlük çevrimiçi basın toplantısında Gazze’deki yıkıma dair konuştu.

UNDP'nin Gazze için planladığı erken toparlanma aşamasının 3 ila 5 yıl alacağını ve 2 ila 3 milyar dolara mal olacağını tahmin ettiklerini aktaran Al Dardari, uzun vadeli yeniden inşa planının on yıllar süreceğini söyledi.

Al Dardari, Filistin için insani gelişmişlik endeksinin 20 yıl gerilediğini, bunun Gazze için 40 yıl olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'de neredeyse 80'li yıllara döndük" dedi.

“İnsani gelişmeye yapılan yatırımlar sıfırlandı”

Böylelikle Filistin topraklarında son 20 yılda, Gazze'de ise son 40 yılda insani gelişmeye yapılan tüm yatırımların sıfırlandığına işaret eden Al Dardari, yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımların yok olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Al Dardari, Gazze'nin yeniden inşasının 40 milyar dolardan fazlaya mal olacağını hesapladıklarını ifade etti.

Temizlenmesi gereken 37 milyon ton katı atık

Gazze'de temizlenmesi gereken yaklaşık 37 milyon ton katı atık olduğunu, buradaki konutların yüzde 72'sinin yok edildiğini kaydeden Al Dardari, bunun ardından boşalan alanlara geçici barınakların inşa edilebileceğine işaret etti.

Al Dardari, bu kadar kısa bir sürede bu kadar büyük bir boyutta yıkımının daha önce hiç görülmediğini vurguladı.

Banka sektörünün durumuna da değinen Al Dardari, Gazze'de hemen hemen tüm banka şubelerinin yok edildiğini, sistemin çökmemesi için UNDP'nin çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)