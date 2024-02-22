BM: Gazze’deki hastanede 10 bin Filistinli bulunuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusuna ait tankların Nasır Hastanesini kuşatmaya devam ettiğini, 18 Şubatta hastaneye erişime izin verildiğini, BM ve Filistin Kızılayının 14 hastayı tahliye ettiğini açıkladı.

UNRWA açıklamada, "Sayısı 100'den fazla olduğu tahmin edilen kalan hastaların tahliyesi için görüşmeler hala devam ediyor" dedi.

70 sağlık çalışanı alıkonuldu

Hastanede 10 bin yerinden edilmiş Filistinli ile 300 sağlık çalışanının bulunduğunu kaydeden UNRWA, İsrail askerlerinin yaklaşık 70 sağlık çalışanını alıkoyduğunun rapor edildiğini aktardı.

İsrail güçlerinin 15-19 Şubat tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da 129'dan fazla baskın düzenlediğine işaret edilen açıklamada, bu baskınlarda 4'ü çocuk en az 92 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail elektriği kesti

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesinin yoğun bakımında 8 hasta yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Nasır Hastanesi için "Burası iyileşme yeri değil, ölüm yeri haline geldi" demişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)