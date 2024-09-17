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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2024 15:43
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2024 15:45
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BM: Gazze’de sağlık şartları gün be gün kötüye gidiyor

UNRWA, Gazze Şeridi’nde çoğalan kemirgen ve böceklerin, insan sağlığını tehdit eden hastalıkları yayarak bölgede sağlık için risk oluşturduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BM: Gazze’de sağlık şartları gün be gün kötüye gidiyor
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten beri altyapı sistemlerini de hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde sağlık şartlarının gün be gün kötüye gittiğini belirtti.

Açıklamada, bölgede çoğalan kemirgen ve böceklerin, insan sağlığını tehdit eden hastalıkları yayarak sağlık için risk oluşturduğu ifade edildi.

UNRWA ekiplerinin, böcek ve kemirgenlerin yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı alanları etkilememesi için çözümlere yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü eklediler.

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de sahada durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekerek, "Ortak insanlığımız tehlikede" uyarısında bulunmuştu.

Can kaybı 41 bin 252'ye çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 347 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 3 saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 26 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 252'ye, yaralı sayısının da 95 bin 497'ye çıktığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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