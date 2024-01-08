BM: Gazze’de nüfusun yüzde 85’i yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten 6 Ocak 2024'e kadar geçen sürede, Gazze'de bazıları birden fazla kez olmak üzere toplam nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon insanın yerinden edildiği kaydedildi.

UNRWA tesislerinde yaklaşık 1,4 milyon kişi barınıyor

Gazze Şeridi'ndeki 155 UNRWA tesisinde yerinden edilmiş yaklaşık 1,4 milyon kişinin barındığı aktarılan açıklamada, geri kalan yaklaşık 500 bin kişinin de bu tesislerin yakın çevresinde bulunduğu ve toplam yerinden edilmiş 1,88 milyon kişinin UNRWA'dan yardım aldığı bilgisi yer aldı.

Açıklamada, çatışmaların başından bu yana 146 BM çalışanının öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail saldırılarının başlamasından bu yana UNRWA tesislerine 63'ü doğrudan olmak üzere 220 saldırının rapor edildiği kaydedilen açıklamada, UNRWA'ya ait 22 sağlık merkezinden sadece 5'nin hâlen faaliyette olduğu bildirildi.

İsrail'in, 2 milyon 300 bin insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Blinken: Filistinliler Gazze'yi terk etmeye zorlanmamalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, zorle yerinden etmelere dair de konuştu, "Filistinli siviller koşullar el verir vermez evlerine dönebilmelidir" dedi.

Blinken ayrıca, Filistinlilerin Gazze'yi terk etmeye zorlanamayacağının ve zorlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

İsrailli siyasilerin ve yetkililerin yaptıkları, Filistinlilerin, Gazze dışına göç ettirilmesine yönelik açıklamalarına da değinen Blinken, bu tarz söylemleri reddettiklerini belirtti.

Blinken, söz konusu söylemlerin “sorumsuzca olduğunu” ve durumu daha da zorlaştırdığını kaydetti.

İsrail, Gazzelileri başka ülkelere göndermek istiyor

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık 2023'te Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak'ta, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var" diye yazdı.

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesini" önerdi.

Gazze’de durum Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden bugün yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında 10 bini çocuk 22 bin 835 kişi hayatını kaybetti, 58 binden fazla kişi yaralandı. Ölenler arasında 326 sağlık personeli, 45 sivil savunma mensubu ve 109 gazeteci bulunuyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana enkaz altında ya da kayıp kişi sayısı yaklaşık 7 bine ulaştı. Medya Ofisi şu ana kadar 29 bin konutun kısmen hasar gördüğünü, 69 bin konutun ise tamamen yıkıldığını veya oturulamaz hale geldiğini belgeledi. İsrail saldırılarında 121 ambulans doğrudan hedef alındı, 30 hastane, 53 sağlık merkezi ve 150 sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı. Yerinden edilen 2 milyona yakın insan, gıda, temiz içme suyu ve temizlik için gerekli su dahil yaşamsal zorunlu ihtiyaçların eksikliğini çekiyor. Sağlık sisteminin çöküşü, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hizmet dışı kalmasıyla bağlantılı olarak, kısmen faaliyet gösteren az sayıdaki hastane sığınma merkezi haline geldi. Uluslararası raporlarda, Gazze Şeridi'nde özellikle çocuklar ve hamile kadınlar başta olmak üzere insanların açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)