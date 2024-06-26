BM: Gazze’de nüfusun dörtte üçünden fazlası defalarca yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta BM'nin Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) teşkilatının düzenlediği İnsani Yardım Haftası çerçevesinde yaptığı konuşmada, Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki sorunlara değinerek destek istedi.

BM Genel Sekreteri, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının yalnızca 8 ayda 36 binden fazla insanın hayatına mal olduğu bildirildi. Nüfusun dörtte üçünden fazlası defalarca kaçmak zorunda kaldı ve insani yardıma erişimin önündeki ciddi engeller insanları açlığın eşiğine getirdi" dedi.

“Savaş kurallarının hiçe sayılması”

"Uluslararası düzene, gezegenimize ve insanlığa karşı çok büyük zorlukların olduğu bir dönemle karşı karşıyayız" diyen Guterres, 1949 Cenevre Sözleşmesinin 75. yıl dönümünün kutlandığı günlerde çatışmalar, savaş kurallarının hiçe sayılması ve kontrolden çıkan iklim krizinin insanlık için hala "korkunç acılar" oluşturduğuna vurgu yaptı.

Sudan, Haiti, Ukrayna, Kongo, Myanmar

Antonio Guterres, konuşmasında ayrıca “Sudan'da bir yılı aşkın süredir devam eden acımasız çatışmalar, sivillere yönelik gelişigüzel saldırılar, tecavüz, işkence ve etnik kökenli şiddetin dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olduğuna” değindi.

Guterres, "Haiti'den Ukrayna'ya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Myanmar'a ve ötesine kadar sivillerin benzer acıları yaşadığını görüyoruz. Bunların çoğunda sorumluluğu üstlenen yok" diye konuştu.

İklim krizi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın birçok ülkesinde iklim krizinin insani ve ekonomik zorluklarıyla karşı karşıya kalan "savunmasız topluluklara" yardım edilmesi gerektiğini söyledi:

“Yalnızca Güney Afrika'da bu yıl 60 milyondan fazla insan, El Nino'nun daha da kötüleştirdiği ve aşırı ısınan havanın daha da güçlendirdiği kuraklık, sel ve diğer koşullardan ciddi şekilde etkilendi.”

Hükümetlere çağrıda bulundu

"İnsani yardım çabaları finansman eksikliği nedeniyle sekteye uğruyor" diyen Guterres, yılın neredeyse ilk yarısının tamamlanmasına rağmen bağışçıların 48 milyar dolarlık taahhüdünün henüz sadece 8 milyar dolarını ödediğini vurguladı.

Genel Sekreter Guterres, "Her hükümeti, günümüzün çatışmalarını, iklim krizini ve dayanılmaz düzeyde insani acıya yol açan kısır döngüleri ele almak için gereken siyasi çözümleri taahhüt etmeye çağırıyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

(AS)