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Yayın Tarihi: 19 Mart 2024 14:35
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2024 14:42
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BM: Gazze’de kıtlık ve açlıktan ölümler İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor

Birleşmiş Milletler, Gazze’de derhal ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BM: Gazze’de kıtlık ve açlıktan ölümler İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze’de kıtlık ve açlıktan ölümlerin, İsrail’in insani yardım ve ticari ürün girişi ile dağıtımına yönelik kapsamlı kısıtlamaları nedeniyle yaşandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Volker Türk, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’de yaşanan kıtlık riskine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze’de yaklaşmakta olan kıtlığın önlenmesi gerektiğini vurgulayan Türk, BM’nin son dönemde bununla ilgili yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

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Türk, “Bu felaket insan yapımıdır ve tamamen önlenebilir. Gazze’de açlık, kıtlık ve açlığa bağlı ölümler, İsrail’in insani yardım ve ticari ürün girişi ile dağıtımına yönelik kapsamlı kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Nüfusun birçoğunun yerinden edilmesinin yanı sıra önemli sivil altyapının yok edilmesinin bu duruma neden olduğuna dikkati çeken Türk, insanların açlık karşısında giderek çaresiz kalması dolayısıyla “kanun ve düzenin” çöktüğünü kaydetti.

Türk, “İsrail’in 16 yıldır sürdürdüğü Gazze’ye yönelik abluka, sivil halkın insan hakları üzerinde ciddi bir etki yarattı, yerel ekonomiyi mahvetti ve yardıma bağımlılığa neden oldu. İsrail’in Gazze’ye yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamalarının boyutu ve saldırılarını sürdürme biçimi, bir savaş suçu olan ‘açlığın bir savaş yöntemi’ olarak kullanılması anlamına gelebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

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İsrail’in, “işgalci güç” olarak halkın ihtiyaçlarına uygun gıda ve tıbbi bakım sağlamanın yanı sıra insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırma yükümlülüğü olduğuna işaret eden Türk, İsrail’in, halkın bu yardıma güvenli ve onurlu şekilde erişimine de imkân tanıması gerektiğinin altını çizdi.

Türk, Gazze’de derhal ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısını da yineledi.

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(VC)

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