BM: Gazze’de gıda krizi büyüyecek

Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin Toprakları için Geçici İnsani Koordinatörü James McGoldrick, AA muhabirinin Gazze’yle ilgili sorularını yanıtladı.

Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze Sağlık Bakanlığına göre açlıktan ölen kişilerin sayısı 20'ye ulaştı. Bu kişilerin arasında 14 günlük bir bebek de var. McGoldrick, açlıktan ölümlerle ilgili, farklı kaynaklar ve raporlardan bu ölümleri takip ettiğini belirterek, 14 günlük bebeğin açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin ilki olduğunu belirtti.

Hijyen ve sağlık koşulları ile gıda eksikliği

Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki durum, hijyen ve sağlık koşulları ile gıda eksikliğinin toplumun en kırılgan kesimini vurduğunu belirten McGoldrick, "Bu bölgelerde gıda krizinin büyüyeceğini tahmin etmek mümkün" dedi.

BM: Gazze'deki evlerin yüzde 80'inde temiz su yok

McGoldrick, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer BM örgütlerinin raporlarında da buna işaret edildiğini kaydederek, ölümlerin engellenebileceğinin altını çizdi.

Ateşkes görüşmeleri ve Refah’a operasyon

Ramazan ayı öncesi ateşkes görüşmelerine dair de şunları söyledi:

“Ziyaret ettiğim kamplardan birinde, bir kadın ramazan yaklaşırken ne kadar strese girdiklerini ve mutsuz olduklarını anlattı. Bu koşullarda ramazanı düzgün bir şekilde kutlayamayacaklarından yakındı. Gerekli ürün, gıda ve hatta yemek pişirmek için gazları bile yok. Ramazanı normal bir şekilde icra etmek birçok aile için mümkün olmayacak, bu da dehşet verici.”

Gazze'deki 2,3 milyon kişi için yaşam koşullarının korkunç olduğunun altını çizen McGoldrick, bir taraftan ateşkese hazırlık yaparken, diğer taraftan Refah'a olası bir askeri operasyon durumunda ne yapacaklarını planlamaları gerektiğini söyledi.

İnsani yardım

McGoldrick, kronik hastalıkların yaygınlaştığını, sağlık sisteminin çöktüğünü ve temiz su ile hijyen yoksunluğunun çok büyük sorun teşkil ettiğini dile getirdi.

"Gazze'de kadınlar, çocuklar, kırılgan gruplar ve diğerleri için birçok şeyi yoluna koymamız gerekiyor" diyen McGoldrick, özellikle Gazze'nin kuzeyinde açlığın çok büyük boyutlara ulaştığı konusunda uyardı.

McGoldrick, insani yardımların artırılması gerektiğini, günde en az 300 yardım tırına ihtiyaç olduğunu belirterek, halihazırda 150 yardım tırının bile Gazze'ye zor girdiğini ifade etti.

Havadan atılan insani yardımlarla ilgili de, bunların faydalı olduğunu ancak çok büyük ihtiyaçları karşılama konusunda yetersiz olduğunu dile getirdi, “Havadan yardım fırlatma kara yoluyla gelen gıda yardımının alternatifi olamaz. Çok büyük ihtiyaçlardan bahsediyoruz” dedi.

Yardım tırlarının havadan fırlatmaya göre yaklaşık 10 kat daha fazla yardım sağladığını aktaran McGoldrick, aynı zamanda havadan fırlatmanın aksine ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

McGoldrick, havadan atılan yardımların bazılarının denize düştüğünü ve gerçekten ihtiyacı olanların aksine güçlü olanlar tarafından ele geçirildiğini kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)