BM, Gazze’de bulaşıcı hastalık tehlikesine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’deki yerinden edilmiş insanların durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nde çadır ve geçici barınaklar aşırı kalabalık ve bir çadırda 15’ten fazla kişi kalıyor. Bu durum da insanları hijyenik olmayan koşullara ve bulaşıcı hastalıklara maruz bırakıyor.

Yerlerinden edilen kişilerin kendi kendilerine kurdukları geçici barınaklar ise mevcut hava koşullarına dayanıksız malzemelerden inşa ediliyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki yerinden edilen kişilerle yapılan ankete göre, güneyde yeterli kalınacak yer bulunmaması nedeniyle dairelerin kiraları normal fiyatının yüzde 800 fazlasına kadar çıktı.

1 milyon 900 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "Gazze'de 280 bin nüfusu olan Refah, şu anda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş insanı ağırlıyor" açıklamasında bulunmuştu.

UNRWA, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Gazze’de durum Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 84'e ulaştığını açıkladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında ölenler arasında 326 sağlık personeli, 45 sivil savunma mensubu ve 109 gazeteci bulunuyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana enkaz altında ya da kayıp kişi sayısı yaklaşık 7 bine ulaştı. Medya Ofisi şu ana kadar 29 bin konutun kısmen hasar gördüğünü, 69 bin konutun ise tamamen yıkıldığını veya oturulamaz hale geldiğini belgeledi. İsrail saldırılarında 121 ambulans doğrudan hedef alındı, 30 hastane, 53 sağlık merkezi ve 150 sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) son açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten 6 Ocak 2024'e kadar geçen sürede, Gazze'de bazıları birden fazla kez olmak üzere toplam nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon insan yerinden edildi. Yerinden edilen 2 milyona yakın insan, gıda, temiz içme suyu ve temizlik için gerekli su dahil yaşamsal ihtiyaçların eksikliğini çekiyor. Sağlık sisteminin çöküşü, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hizmet dışı kalmasıyla bağlantılı olarak, kısmen faaliyet gösteren az sayıdaki hastane sığınma merkezi haline geldi. Uluslararası raporlarda, Gazze Şeridi'nde özellikle çocuklar ve hamile kadınlar başta olmak üzere insanların açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)