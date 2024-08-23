BM: Gazze’de bu ay 250 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'de bu ay 13 ayrı "tahliye emri" yayınladığını açıkladı.

İsrail'in bu kararlarının Gazze'de yaklaşık 250 bin kişiyi etkilediğini ifade eden UNRWA, “Aileler, 'askeri operasyonlar' ve yaz sıcağı arasında taşıyabilecekleri ne varsa yanlarına alarak tekrar tekrar yerlerinden ediliyor. Gazze Şeridi'nde bu yorucu döngüden kaçış yok" dedi.

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de sürekli göç etmek zorunda kalan Filistinliler, saldırılara maruz kalıyor ve gıda sıkıntısı yaşıyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir kez göç etmek zorunda kalıyor.

BM Özel Koordinatörü: Ateşkese ihtiyacımız var

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Gazze'deki savaş, tüm insani trajedi, bölgesel gerilimin ciddi riski, çözülememiş İsrail-Filistin çatışması ve devam eden işgalle birlikte Orta Doğu'daki ateşi alevlendirmeye hazır bir durum yaratıyor" dedi.

"Gazze'de şimdi ateşkese ihtiyacımız var" diyen Tor Wennesland, herhangi bir kıvılcım veya yanlış hesaplamanın, milyonlarca insanı daha çatışmaya sürükleyecek "bir dizi kontrol edilemez tırmanışa yol açabileceği" uyarısında bulundu: "Gazze'de, kitlesel sivil kayıpları, İsrail'in yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayan okullara ve camilere düzenlediği hava saldırıları ve sivil altyapının kasten tahrip edilmesi, daha geniş bölgede yankılanan acı ve şiddeti körüklüyor."

İsrail'in son haftalarda tekrarlanan tahliye kararlarını eleştiren Wennesland, "Bu kabul edilemez koşulların devam etmesine izin verilirse Gazze'deki insani yardım operasyonları, nüfusun muazzam ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmaya devam edecek" diye konuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)