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DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2023 08:13
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2023 08:15
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BM: Gazze’de 600 bin kişi yerinden edildi

UNRWA raporuna göre, Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana 54 tır yardım ulaştırıldı, yardım tırlarında gıda, su ve ilaç vardı ancak yakıt girişine izin verilmedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/25/bm-gazzede-600-bin-kisi-yerinden-edildi.jpg
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 600 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

UNRWA “Doğu Kudüs dahil Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Durum: Savaşta 17 Gün” adıyla bir rapor yayımladı.

Yakıt sağlanmadı

Raporda 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarının ardından Gazze'de 600 bin kişinin yerinden edildiği, bu kişilerin UNRWA'ya ait 150 sığınakta barındığı aktarıldı.

Son 24 saatte 10 bin kişinin daha yerinden edildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'nin orta kesiminin yanı sıra Han Yunus ve Refah bölgelerinde yaklaşık 430 bin Filistinlinin yerinden edildiği belirtildi.

Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana 54 tır yardım ulaştırıldığı, yardım tırlarında gıda, su ve ilacın olduğu ancak yakıt sağlanamadığı bilgisine yer verilen raporda, yakıt temin edilemediği takdirde UNRWA'nın yakıtının “2 gün sonra tükeneceği” uyarısı yapıldı.

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(AS)

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