BM: Gazze’de 45 bin hamile kadın ölüm riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının gıda krizi yaşadığını belirtti.

Açıklamada, Gazze'deki büyük gıda krizi nedeniyle hamile ve emziren kadınların kansızlık, gebelik zehirlenmesi, kanama ve hatta ölüm riski altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Gazze halkına gıda ve yardım ulaştırılmasının tek yolunun acil ateşkes sağlanması olduğu ifade edildi.

Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak altyapı tahrip ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)