BM: Gazze’de 29 meslektaşımız hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 29 meslektaşlarının öldüğünü duyurdu.

UNRWA, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ölenlerin yaklaşık yarısının da UNRWA'ya bağlı öğretmenler olduğunu bildirdi.

Meslektaşlarının ölümünden duyulan üzüntüye yer verilen UNRWA açıklamasında, yaşamını yitirenler için yas tutulduğu belirtti.

“Gazze’de 3 günlük yakıtımız kaldı”

UNRWA, Gazze Şeridi'nde 3 günlük yakıtının kaldığını, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağını, insani yardım yapılamayacağını duyurdu:

“Üç gün içinde UNRWA'nın yakıtı bitecek ve bu, Gazze Şeridi'ndeki insani müdahalemiz açısından kritik önem taşıyor. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak. Yakıt olmadan yardımlar çaresiz ihtiyaç sahiplerine ulaşamayacak. Yakıt olmazsa insani yardım da olmaz.

Yakıtsızlık kadınları, çocukları ve Gazze halkını daha da boğacak. Yakıt olmazsa, ihtiyaçları bizim gözetimimiz altında her geçen saat artan Gazze halkını yüzüstü bırakacağız. Bu olamaz ve olmamalıdır.

Tüm taraflara ve onlar üzerinde etki sahibi olanlara, insani müdahalenin çökmesini önlemek için kullanılmak üzere Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına derhal izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz.”

Açıklamada, UNRWA'nın Gazze'de yerinden edilen yaklaşık 500 bin kişiye hizmet verdiğinin altı çizildi. Gazze'ye dün getirilen yardımlardan dolayı duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada, “Yardımlar yeterli olmaktan uzaktır. Anlamlı olabilmesi için Gazze'nin kesintisiz ve geniş kapsamlı bir insani yardım hattına ihtiyacı var” dendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)