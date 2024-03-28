BM: Gazze'ye yeterli miktarda gıda ulaşmıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Sahadaki insani yardım çalışanlarından edindikleri bilgiyi aktaran Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico'nun Gazze'nin kuzeyinde kısmen hizmet veren 4 hastaneden birine gittiğini belirtti.

De Domenico'nun aktardığı bilgiye göre hastaneye her gün yaklaşık yetersiz beslenmiş 15 çocuk vakasının geldiğini ifade eden Dujarric, çocukların hayatını kurtarmak için kesintisiz insani yardım sevkiyatının gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Gazze'nin kuzeyinin yüzde 70'i açlıkla karşı karşıya”

Dujarric, Dünya Gıda Programına (WFP) göre Gazze'nin kuzeyinin yaklaşık yüzde 70'inin korkunç boyutta açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtmesine rağmen buraya insani yardımın engellenmeye devam ettiğini dile getirdi.

WFP'nin bu ay Gazze'nin kuzeyine sadece 11 konvoy yardım gönderebildiğini aktaran Dujarric, kıtlığın önüne geçebilmek için günlük sevkiyatın gerekli olduğunu vurguladı.

“Yardım dağıtımında büyük sorunlarla uğraşıyoruz”

Dujarric, temel sorunun, yeterli gıdanın girememesi ve giren gıdanın dağıtımına ilişkin sıkıntıların devam etmesi olduğunu söyledi.

Gazze genelinde güvenlik, İsrailli yetkililerle işbirliği eksikliği, yetersiz yakıt ve kamyon sayısına ilişkin sorunların sürdüğüne işaret eden Dujarric, "Yardım dağıtabilmek için çok büyük sorunlarla uğraşıyoruz" dedi.

Dujarric, BM Güvenlik Konseyinde 24 Mart'ta kabul edilen ve Gazze'de acilen ateşkes talep edilen kararın uygulanması gerektiğini belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve yetkililerin en başından beri ateşkes mesajı verdiğini hatırlattı.

"Ancak (İsrail tarafından) erişim engelleri sürüyor ve zaman daralıyor. Gazze’de 1,1 milyondan fazla insan, aşırı seviyede gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.”

Paylaşımda özellikle kuzeyde olmak üzere hayat kurtarmak için yeterli gıda yardımının kara yoluyla dağıtımına alternatif olmadığı vurgulandı:

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA)-Filistin’in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Gazze’de yaşanan kıtlığa dikkat çekildi.

Gazze’de kıtlık tehlikesi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtildi.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.