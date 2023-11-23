BM: Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 80'i yerinden edildi

Birleşmiş Miletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki duruma dair açıklama yaptı.

UNRWA’in açıklamasına göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 1,7 milyon Filistinli yerinden edildi.

14 bin 128 kişi öldürüldü

Açıklamada, 21 Kasım itibarıyla yerinden edilen 1 milyon 37 bin Filistinlinin, kuzey bölgesi de dahil, Gazze Şeridi genelinde UNRWA'ya ait 156 tesise sığındığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile güneyde Han Yunus ve Refah bölgelerindeki 99 UNRWA tesisinde yaklaşık 877 bin yerinden edilen kişinin kaldığı belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 128 kişinin öldürüldüğü hatırlatıldı: “Gazze Şeridi'nde 14 bin 128'den fazla insan öldürüldü; bunların yüzde 74'ünün çocuk ve kadın olduğu belirtiliyor.”

57 tesise erişim sağlanamıyor

İsrail güçlerinin 12 Ekim'de tahliye kararı vermeden önce, yaklaşık 160 bin yerinden edilmiş Filistinlinin, Gazze kenti ile kuzey bölgesindeki 57 UNRWA tesisinde kaldığını belirten kurum, "UNRWA, yerinden edilmiş kişileri korumak veya onlara yardım etmek için söz konusu tesislere erişim sağlayamamaktadır. Bu kişilerin durumuna ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi sahibi değildir" açıklamasını yaptı.

220 kişiye bir tuvalet düşüyor

Açıklamada, UNRWA tesislerindeki ciddi kalabalığa dikkati çekildi, UNRWA okullarında yaklaşık 220 kişinin tek bir tuvaleti kullanmak zorunda kaldığı ve ortalama her 4 bin 500 kişi için sadece bir duş alınacak yer olduğu belirtildi.

Barınak olarak tasarlanmayan UNRWA tesislerine yerinden edilen kişilerin sığınmak zorunda kaldığı hatırlatılan açıklamada, duş alacak yer eksikliği sebeplerinden birinin bu olduğu ifade edildi: “UNRWA, hem mekan yetersizliği hem de ulaşım için gerekli yakıt eksikliği nedeniyle tesislerine ilave mobil duşakabin getiremedi.”

108 UNRWA çalışanı öldürüldü

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 108 UNRWA çalışanının öldürüldüğünü belirten kurum, içlerinden en az yüzde 40'ının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Gazze Vadisi'nin güney kısmında öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, daha önce Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki halka, Gazze Vadisi'nin güneyine gitme çağrısında bulunmuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)